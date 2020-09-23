سعر اليورو عند أدنى مستوى في شهرين ومخاوف كورونا تدعم الدولار

ارتفع الدولار إلى 1.1671 دولار مقابل اليورو وهو أعلى مستوى منذ 27 يوليو الماضي

سجل سعر اليورو هبوطا لأدنى مستوى في شهرين في تعاملات اليوم الأربعاء 23 سبتمبر بعدما تضافرت بيانات اقتصادية إيجابية من الولايات المتحدة ومخاوف بشأن موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” مع مؤشرات أوروبية ضعيفة لتدعم صعود الدولار.

وارتفع سعر الدولار إلى 1.1671 دولار مقابل سعر اليورو وهو أعلى مستوى منذ 27 يوليو بعدما أظهرت بيانات أن القطاع الخاص في ألمانيا سجل تعافيا دون التوقعات في سبتمبر وسط ضعف لقطاع الخدمات الذي تحركه عوامل محلية، بحسب ما نشرته وكالة رويترز.

سعر اليورو اليوم

وتحسنت معنويات المستهلكين الألمان دون التوقعات أيضا بحسب دراسة مسحية.

وكشف تقرير سابق أن نشاط الأعمال في فرنسا تباطأ لأقل مستوى في أربعة أشهر في سبتمبر، وسجل قطاع الخدمات أداء أضعف من المتوقع في حين تكابد فرنسا لاحتواء زيادة جديدة لحالات الإصابة بكوفيد-19.

وينتاب القلق المتعاملين في الجنيه الاسترليني واليورو من أن تخفق بريطانيا والاتحاد الأوروبي في التوصل لاتفاق تجارة حرة ما قد يسبب المزيد من التوترات الاقتصادية.

ومن المرجح أن تستمر مكاسب الدولار في الوقت الحالي فيما تهتز المعنويات في أوروبا بسبب فيروس كورونا ولكن الضبابية حيال انتخابات الرئاسة الأمريكية في العام الجاري تعني أن الدولار معرض لمزيد من التقلبات.

تراجع الإسترليني وقيود جديدة بشأن كورونا



وتراجع الجنيه الاسترليني إلى 1.2692 دولار وهو أقل مستوى منذ أواخر يوليو بعد أن أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قيودا جديدة على الأنشطة الاقتصادية للتصدي لموجة ثانية من فيروس كورونا.

وطالب جونسون المواطنين بضرورة “التحلي بالانضباط والإصرار” والالتزام بالقواعد الجديدة التي أعلنتها الحكومة من أجل احتواء الزيادات الكبيرة في معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

وفي كلمة تلفزيونية مساء الثلاثاء، حذّر جونسون من أن الحكومة قد تذهب أبعد من ذلك، في حال لم يلتزم الناس بالإجراءات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن التدابير الجديدة التي فرضت قد تستمر لستة أشهر.

وتأتي هذه الإجراءات بعد تسجيل 4926 إصابة جديدة و37 حالة وفاة في بريطانيا يوم الثلاثاء، وفقا للأرقام الصادرة عن الحكومة.

وفرضت السلطات في إنجلترا ارتداء الكمامات على نطاق أوسع، كما ألزمت الحانات والمطاعم ودور الضيافة بإغلاق أبوابها بحلول العاشرة ليلا. ورفعت غرامة انتهاك القواعد للمرة الاولى إلى 200 جنيه استرليني.

استقرار الدولار

واستقر الدولار أمام الفرنك السويسري عند 0.9201 بعدما كسب 0.6% في تعاملات أمس الثلاثاء حين لقيت العملة الامريكية دعما من بيانات أظهرت ارتفاع مبيعات المنازل في الولايات المتحدة لتسجل أعلى مستوى في نحو 14 عاما في أغسطس.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات أخرى، إلى 94.25 اليوم وهو أعلى مستوى في شهرين.