سعر اليورو على وشك تحقيق أكبر مكسب أسبوعي فى 2023‏

صعد اليورو بالسوق الأوروبية، خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقابل سلة من العملات العالمية، ليوسع مكاسبه لليوم السابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، مسجلًا أعلى مستوى فى 17 شهرًا، على وشك تحقيق أكبر مكسب أسبوعي فى 2023، بفضل تزايد الآمال حول تقلص الفجوة الضيقة حاليًّا فى أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة.

وتُواصل العملة الأمريكية خسائرها الحادة بسبب انحسار الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأمر الذي عزَّز بقوة التكهنات حول قرب انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة.

سعر صرف اليورو اليوم

ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.15% إلى 1.1243دولار الأعلى في فبراير 2022، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.1226دولار، وسجل أدنى مستوى اليوم عند 1.1213 دولار.

أنهى اليورو تعاملات الخميس مرتفعًا بنسبة 0.9% مقابل الدولار، فى سادس مكسب يومي على التوالي، ضمن أطول سلسلة مكاسب يومية منذ يناير الماضي، بعد صدور بيانات ضعيفة عن أسعار المنتجين فى الولايات المتحدة.