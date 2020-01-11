سعر اليورو بالبنوك المصرية اليوم الخميس 11-1-2020

نشرت بوابة «المال» سعر صرف اليورو اليوم السبت 11-1-2020، في البنوك المصرية، حيث تبين اختلاف أسعاره بشكل طفيف داخل القطاع المصرفى، وفقًا لمعطيات العرض والطلب التي أقرها البنك المركزى، فى إطار منظومة تحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية.

وارتفع سعر الجنيه المصري مقابل اليورو الأوروبي 9 قروش خلال الأسبوع الماضى، مسجلًا الأحد 17.77 جنيه للشراء، و17.92 للبيع، مرتفعًا فى نهاية الأسبوع إلى 17.86 جنيه للشراء، و18.01 للبيع.

سعر اليورو اليوم بمصرف أبوظبي الإسلامي

وبلغ سعر اليورو بمصرف أبوظبي الإسلامي 17.79 جنيه للشراء، و19.90 للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني

ووصل اليورو في بنك الكويت الوطني إلى 17.77 جنيه للشراء، و18.97 للبيع. سندات يورو

سعر صرف اليورو اليوم فى بنك قطر الوطنى

بلغ سعر اليورو اليوم فى بنك قطر الوطني 17.74 جنيه للشراء، و17.88 للبيع.

سعر اليورو في البنك العربي الإفريقي الدولي

بلغ سعر اليورو فى البنك العربي الإفريقي الدولي 17.74 جنيه للشراء، و17.88 للبيع.

سعر صرف اليورو فى بنك الإمارات دبي الوطني

وصل اليورو، فى بنك الإمارات دبي الوطني إلى 17.76 جنيه للشراء، و18.89 للبيع.

سعر اليورو في البنوك الوطنية

وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 17.91 جنيه للشراء، و18.06 جنيه للبيع، وبلغ قيمته في بنك مصر 17.91 جنيه للشراء، و18.05 جنيه للبيع، فيما وصل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة إلى 17.91 جنيه للشراء، و18.06 جنيه للبيع.

وسعر اليورو يتم تسعيره أمام الجنيه بشكل يومي، وفقًا لمعادلة تستند إلى أعلى وأقل مستوى للعملة الأوروبية فى الأسواق العالمية أمام الدولار.