سعر اليورو بالبنوك المصرية اليوم الاثنين 31-8-2020

سجل أعلى سعر شراء للعملة الأوروبية لدى بنك قناة السويس عند 18.84 جنيه

تستعرض “المال” سعر اليورو أمام الجنيه في البنوك المصرية خلال تعاملات اليوم الاثنين 31-8-2020.

أعلى سعر لليورو

وسجل سعر شراء اليورو أمام الجنيه أعلى مستوى له لدى بنك قناة السويس عند 18.84 جنيه، بينما سجل أعلى سعر بيع لدى مصر إيران للتنمية عند 19.05 جنيه.

في حين سجل سعر الشراء لدى بنك مصر إيران 18.75 جنيه، وسعر البيع لدى قناة السويس نحو 18.99 جنيه.

أقل سعر للعملة الأوروبية

عرض بنك إتش إس بي سي سعر صرف اليورو أمام الجنيه عند أدنى مستوى خلال تعاملات اليوم الاثنين، مسجلا 18.64 جنيه للشراء و18.93 جنيه للبيع.

سعر اليورو بالبنك الأهلي

بلغ سعر صرف اليورو أمام الجنيه لدى البنك الأهلي المصري خلال تعاملات اليوم، نحو 18.80 جنيه للشراء و18.98 جنيه للبيع.

بنك مصر يعرض شراء اليورو عند 18.82 جنيه

عرض بنك مصر سعر صرف اليورو أمام الجنيه عند 18.82 جنيه للشراء و18.99 جنيه للبيع.

وبجانب بنك مصر تداولت 3 بنوك سعر اليورو عند نفس المستويات وهي: البنك الأهلي الكويتي، وبنك المشرق، والبنك المصري لتنمية الصادرات.

6 بنوك تتداول العملة الأوروبية الموحدة عند 18.79 جنيه للشراء

سجل اليورو أمام الجنيه لدى 6 بنوك نحو 18.79 جنيه للشراء 18.98 جنيه للبيع.

وقائمة البنوك تشمل: البنك العربي الأفريقي الدولي، والمصرف المتحد، بنك عودة، البنك التجاري الدولي، المصرف العربي الدولي، بنك قطر الوطني الأهلي.

الإمارات دبي الوطني وأبوظبي الأول يتدولان السعر عند نفس المستويات

تداول بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، سعر العملة الأوروبية الموحدة عند 18.78 جنيه للشراء و18.97 جنيه للبيع.

اليورو لدى بنك الاستثمار العربي

سجل اليورو أمام الجنيه لدى بنك الاستثمار العربي خلال تعاملات اليوم 18.70 جنيه للشراء، 18.87 جنيه للبيع.

اليورو بمصرف أبوظبي الإسلامي

بلغ اليورو أمام الجنيه لدى مصرف أبوظبي الإسلامي 18.69 جنيه للشراء و18.99 جنيه للبيع.

اليورو ببنك الكويت الوطني

تداول بنك الكويت الوطني سعر اليورو عند 18.69 جنيه للشراء و18.93 جنيه للبيع.

اليورو لدى بنك بلوم

سجل اليورو لدى بنك بلوم خلال تعاملات اليوم 18.81 جنيه للشراء و18.98 جنيه للبيع.

اليورو بالبنك المصري الخليجي

بلغ اليورو أمام الجنيه لدى البنك المصري الخليجي نحو 18.81 جنيه للشراء و19 جنيهًا للبيع.

اليورو بالبنك التجاري الدولي

عرض البنك التجاري الدولي سعر العملة الأوروبية أمام الجنيه عند 18.79 جنيه للشراء و18.98 جنيه للشراء.

اليورو لدى بنك التعمير والإسكان

يبيع بنك التعمير والإسكان اليورو عند 19.01 جنيه، بينما يشتريه عند 18.70 جنيه.