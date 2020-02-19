سعر اليورو بالبنوك المصرية اليوم الأربعاء 19-1-2020

متراجعًا في أغلب البنوك

شهدت أسعار اليورو الأوروبي حالة من التراجع النسبي في أغلب البنوك، خلال تداولات اليوم الأربعاء 19-2- 2020، وفقًا لمعطيات العرض والطلب التي أقرها البنك المركزى، فى إطار منظومة تحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية.

وصعدت العملة المحلية مقابل اليورو 11 قرشًا خلال الأسبوع المنقضي، مسجلًا بداية التعاملات الأسبوع بالأحد الماضي 17.23 جنيه للشراء، و17.40 للبيع، مرتفعًا فى نهاية الأسبوع إلى 17.11 جنيه للشراء، و17.27للبيع.

علمًا بأن سعر الأوروبي يتم تسعيره أمام الجنيه بشكل يومي، وفقًا لمعادلة تستند إلى أعلى وأقل مستوى للعملة الأوروبية فى الأسواق العالمية أمام الدولار.

أسعار اليورو في بنكي الأهلي ومصر

وتراجع اليورو في البنوك الحكومية بشكل طفيف، مسجلًا في البنك الأهلي المصري 16.90 جنيه للشراء، و 17.02 جنيه للبيع، وبلغ قيمته في بنك مصر 17.90 جنيه للشراء، و17.02 جنيه للبيع،

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

تصدر ثالث أكبر بنك حكومي قائمة البنوك الأعلى سعرًا لشراء اليورو في مصر مسجلًا 16.87 جنيه للشراء، و17.01 للبيع. منطقة اليورو

سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي

فيما تراجعت أسعاراليورو في المصرف العربي الدولي قرشين عن تداولات امس مسجلًا 16.90 جنيه للشراء، و17.02 للبيع.

سعر صرف اليورو ببنك التنمية الصناعية

فيما سجلت أسعار صرف الأوروبي ببنك الكويت الوطني 16.81 فى بنك التنمية الصناعية جنيه للشراء، 16.94 للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

على نحو مختلف تراجعت أسعار اليورو في بنك قناة السويس 10 قروشًا عن تعاملات أمس لتسجل 16.81 جنيه للشراء، و16.94للبيع.

سعر صرف اليورو في البنك العربي الإفريقي الدولي

وصل اليورو، فى البنك العربي الأفريقي الدولي إلى 16.79 جنيه للشراء، و16.92 للبيع.

سعر صرف اليورو ببنك التعمير والاسكان

فيما سجلت أسعار صرف الأوروبي ببنك التعمير والاسكان 16.79 فى بنك HSBC جنيه للشراء، و16.92 للبيع.

سعر اليورو في بنك HSBC

فيما شهدت أسعار اليورو في بنك HSBC استقرارًا نسبيًا، لتسجل 16.80 جنيه للشراء، و16.93 للبيع.

سعر صرف اليورو في بنك الإسكندرية

وصل اليورو، فى بنك الإسكندرية إلى 16.77 جنيه للشراء، و16.92 للبيع.