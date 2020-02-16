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سعر اليورو بالبنوك المصرية اليوم الأحد 16-1-2020

متراجعًا قرشين في أغلب البنوك
‫محمود الصباغ‬‎ 11:50 ص, الأحد, 16 فبراير 20 11:50 ص, الأحد, 16 فبراير 20

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واصلت أسعار اليورو تراجعها عن  تداولات نهاية الأسبوع الماضي، حيث انخفضت قرشين خلال تداولات اليوم الأحد 16-2- 2020، وفقًا لمعطيات العرض والطلب التي أقرها البنك المركزى، فى إطار منظومة تحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية.

وصعدت العملة المحلة مقابل اليورو 11 قرشًا خلال الأسبوع المنقضي، مسجلًا بداية التعاملات الأسبوع بالأحد الماضي 17.23 جنيه للشراء، و17.40 للبيع، مرتفعًا فى نهاية الأسبوع إلى 17.11 جنيه للشراء، و17.27للبيع.

سعر اليورو في البنوك المحلية

وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 16.94 جنيه للشراء، و 17.10 جنيه للبيع، وبلغ قيمته في بنك مصر  16.95 جنيه للشراء، و17.11 جنيه للبيع، فيما وصل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة  إلى 16.93 جنيه للشراء، و17.10 جنيه للبيع.

أوروبا اليورو 556

سعر اليورو اليوم البنك العقاري المصري

تصدر البنك العقاري البنوك الأعلى سعرًا لبيع اليورو في مصر، مسجلًا  17.11 جنيه للشراء، و17.27 للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الاستثمار العربي

ووصل اليورو في الاستثمار العربي إلى 17.10 جنيه للشراء، و18.28 للبيع.

سعر صرف اليورو اليوم فى بنك HSBC

بلغ سعر اليورو اليوم 16.97 فى بنك HSBC جنيه للشراء، و17.14 للبيع.

سعر اليورو في البنك العربي الإفريقي الدولي

بلغ سعر اليورو فى البنك العربي الإفريقي الدولي  16.91 جنيه للشراء، و17.07 للبيع.

اليورو2

سعر صرف اليورو فى بنك الإمارات دبي الوطني

وصل اليورو، فى بنك الإمارات دبي الوطني إلى 17.76 جنيه للشراء، و18.89 للبيع.

علمًا بأن سعر الأوروبي يتم تسعيره أمام الجنيه بشكل يومي، وفقًا لمعادلة تستند إلى أعلى وأقل مستوى للعملة الأوروبية فى الأسواق العالمية أمام الدولار.

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصرف أبو ظبي الإسلامي16.9817.14
مصر16.9517.11
القاهرة16.9317.1
كريدي أجريكول16.9317.1
الكويت الوطني16.9617.13
العربي الأفريقي الدولي16.9117.07
بلوم16.9317.1
HSbc17.9717.14
المصري الخليجي16.9417.11
قناة السويس16.9217.08
التجاري الدولي16.9217.08
الإسكندرية16.917.08
قطر الوطني16.9117.07
الأهلي المصري16.9417.1
بنك البركة16.8917.17
التعمير والاسكان16.8617.15
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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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