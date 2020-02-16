سعر اليورو بالبنوك المصرية اليوم الأحد 16-1-2020

واصلت أسعار اليورو تراجعها عن تداولات نهاية الأسبوع الماضي، حيث انخفضت قرشين خلال تداولات اليوم الأحد 16-2- 2020، وفقًا لمعطيات العرض والطلب التي أقرها البنك المركزى، فى إطار منظومة تحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية.

وصعدت العملة المحلة مقابل اليورو 11 قرشًا خلال الأسبوع المنقضي، مسجلًا بداية التعاملات الأسبوع بالأحد الماضي 17.23 جنيه للشراء، و17.40 للبيع، مرتفعًا فى نهاية الأسبوع إلى 17.11 جنيه للشراء، و17.27للبيع.

سعر اليورو في البنوك المحلية

وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 16.94 جنيه للشراء، و 17.10 جنيه للبيع، وبلغ قيمته في بنك مصر 16.95 جنيه للشراء، و17.11 جنيه للبيع، فيما وصل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة إلى 16.93 جنيه للشراء، و17.10 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم البنك العقاري المصري

تصدر البنك العقاري البنوك الأعلى سعرًا لبيع اليورو في مصر، مسجلًا 17.11 جنيه للشراء، و17.27 للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الاستثمار العربي

ووصل اليورو في الاستثمار العربي إلى 17.10 جنيه للشراء، و18.28 للبيع.

سعر صرف اليورو اليوم فى بنك HSBC

بلغ سعر اليورو اليوم 16.97 فى بنك HSBC جنيه للشراء، و17.14 للبيع.

سعر اليورو في البنك العربي الإفريقي الدولي

بلغ سعر اليورو فى البنك العربي الإفريقي الدولي 16.91 جنيه للشراء، و17.07 للبيع.

سعر صرف اليورو فى بنك الإمارات دبي الوطني

وصل اليورو، فى بنك الإمارات دبي الوطني إلى 17.76 جنيه للشراء، و18.89 للبيع.

علمًا بأن سعر الأوروبي يتم تسعيره أمام الجنيه بشكل يومي، وفقًا لمعادلة تستند إلى أعلى وأقل مستوى للعملة الأوروبية فى الأسواق العالمية أمام الدولار.