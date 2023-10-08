سعر اليورو اليوم 8-10-2023 بنهاية التعاملات في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو اليوم الأحد 8-10-2023، هدوءًا نسبيًا بنهاية التعاملات مقابل الجنيه المصري بالبنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، بعد ارتفاعه في بداية التعاملات الصباحية، ووصل متوسط سعر العملة الأوروبية إلى 32.64 جنيه للشراء، و 32.76 للبيع وفقًا لآخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري.

ويستعرض موقع جريدة المال في التقرير التفصيلي التالي أسعار صرف بحسب شاشات التداول اللحظية المنتشرة في الأفرع وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية.

سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس

بلغ سعر اليورو في بنك قناة السويس، 32.74 جنيه للشراء، و 33.26 للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

وحقق سعر اليورو في بنك البركة، 32.33 جنيه للشراء، و 32.80 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وصل سعر اليورو في بنك مصر إلى 32.23 جنيه للشراء، و 32.69 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وسجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية، 32.34 جنيه للشراء، و 32.80 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري، بلغ سعر اليورو مستوى صرف عند: 32.23 جنيه للشراء، و 32.69 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

أما سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي، حقق مستوى صرف عند: 32.34 جنيه للشراء، و 32.81 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك القاهرة

وعرض بنك القاهرة، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 32.33 جنيه للشراء، و 32.80 للبيع.

سعر عملة أوروبا في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وطرح مصرف أبو ظبي الإسلامي، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ 32.38 جنيه للشراء، و 32.80 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك المصري الخليجي

وقدّر البنك المصري الخليجي، سعر أمام الجنيه المصري بـ 32.33 جنيه للشراء، و 32.81 للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

وسجل سعر اليورو في بنك بلوم مصر، 32.55 جنيه للشراء، و 32.73 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

وصل سعر اليورو في بنك الكويت الوطني إلى 32.34 جنيه للشراء، و 32.80 للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

وحقق سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد، 32.18 جنيه للشراء، و 32.80 للبيع.