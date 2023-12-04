سعر اليورو اليوم الإثنين 4-12-2023 أمام الجنيه المصري ببداية التعاملات

تباين سعر اليوم الإثنين 4-12-2023 بالشراء والبيع أمام نظيره المصري على مواقع البنوك الإلكترونية وشاشات التداولات اللحظية ببداية التعاملات الصباحية مقارنة بالأسعار المعلنة أمس الأحد، ليسجل متوسط سعر العملة الأوروبية مستوى 33.55 جنيه للشراء، و 33.67 للبيع، بحسب التحديث الأخير على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري على صفحته الرسمية المختصة بنشر متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر، ليعرض موقع المال لقرائه سعر شراء وبيع عملة الاتحاد الأوروبي عند:

سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني

وصل سعر اليورو اليوم أمام العملة المحلية لمصر بالموقع الرسمي لبنك الكويت الوطني إلى33.52 جنيه للشراء، و 33.71 للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم

وصل سعر اليورو أمام العملة المحلية لمصر بالموقع الرسمي لبنك بلوم 32.86 جنيه للشراء، و 33.09 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

بلغ سعر اليورو أمام العملة المحلية لمصر بالموقع الرسمي لبنك مصر 33.41 جنيه للشراء، و 33.60 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

جاء سعر اليورو أمام العملة المحلية لمصر بالموقع الرسمي لبنك الأهلي المصري عند 33.41 جنيه للشراء، و 33.60 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في المصرف المتحد

وصل سعر اليورو أمام العملة المحلية لمصر بالموقع الرسمي للمصرف المتحد 33.36 جنيه للشراء، و 33.71 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك المصري الخليجي

وصل سعر اليورو أمام العملة المحلية لمصر بالموقع الرسمي للبنك المصري الخليجي 33.51 جنيه للشراء، و 33.72 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

جاء سعر اليورو أمام العملة المحلية لمصر بالموقع الرسمي لميد بنك 33.49 جنيه للشراء، و 33.73 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

بلغ سعر أمام العملة المحلية لمصر بالموقع الرسمي لبنك أبو ظبي التجاري33.52 جنيه للشراء، و 33.71 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك التنمية الصناعية

وصل سعر اليورو أمام العملة المحلية لمصر بالموقع الرسمي لبنك التنمية الصناعية إلى 33.41 جنيه للشراء، و 33.60 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

بلغ سعر اليورو أمام العملة المحلية لمصر بالموقع الرسمي لبنك الإسكندرية 33.52 جنيه للشراء، و33.71 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر اليورو اليوم أمام العملة المحلية لمصر بالموقع الرسمي للبنك التجاري الدولي 33.52 جنيه للشراء، و 33.72 للبيع.