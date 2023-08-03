سعر اليورو اليوم الخميس 3-8-2023 في بداية التعاملات

تراجعت مستويات شراء وبيع سعر اليوم الخميس 3-8-2023، في بداية التداولات الصباحية على شاشات التداولات اللحظية الموجودة داخل فروع البنوك المنتشرة داخل انحاء الجمهورية، ليصل ممتوسط سعر العملة الأوروبية إلى 33.84 جنيه للشراء، و 33.96 للبيع، في اخر تحديث لها على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، أظهر المسح الذي تجريه «جريدة المال» بشكل دوري على أسعار العملات ومتابعة اخر تحديثاتها وتغيراتها في البنوك العاملة في السوق المحلية على صعيد الشراء والبيع، وصول سعر اليورو عند مستويات :

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

عرض بنك الـ CIB سعر اليورو اليوم في بداية التعاملات أمام العملة المصرية عند 33.68 جنيه للشراء، و 33.89 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك مصر

بلغ سعر اليورو في بداية التعاملات داخل البنك الحكومي بنك مصر أمام عملة مصر المحلية 33.57 جنيه للشراء، و 33.77 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك القاهرة

وصل سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات شاشات التداول ببنك القاهرة إلى مستويات 33.69 جنيه للشراء، و 33.88 للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

سجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات ببنك المصرف المتحد 33.55 جنيه للشراء، و 33.88 للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

عرض بنك الاستثمار العربي في بداية تعاملات سعر اليورو اليوم أمام الجنيه عند 33.68 جنيه للشراء، و 34.00 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري داخل البنك الأهلي المصري في بداية التعاملات الصباحية 33.57 جنيه للشراء، و 33.77 للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر

جاء سعر اليورو داخل فروع بنك كريدي أجريكول أمام الجنيه المصري عند مستويات 33.87 جنيه للشراء، و 34.10 للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

وصل سعر اليورو بداية التعاملات أمام الجنيه المصري داخل بنك QNB إلى 33.70 جنيه للشراء، و 33.88 للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي

سجل سعر اليورو أمام الجنيه في بداية التعاملات داخل فروع إيجي بنك 33.70 جنيه للشراء، و 33.89 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

عرض شاشات التداولات اللحظية داخل بنك الإسكندرية سعر اليورو اليوم أمام الجنيه في بداية التعاملات عند 33.68 جنيه للشراء، و 33.88 للبيع.