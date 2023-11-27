سعر اليورو اليوم الاثنين 27-11-2023 أمام الجنيه ببداية التعاملات

أظهرت مواقع البنوك الإلكترونية وشاشات التداولات اللحظية تحرك شراء وبيع سعر اليورو اليوم الاثنين 27-11-2023 بشكل طفيف أمام نظيره الجنيه المصري مقارنة بالأسعار المعلنة والمتاح التعامل عليها داخل فروع البنوك العاملة في السوق المحلية ، ليصل متوسط سعر وحدة نقد الأوروبية إلى 33.63 جنيه للشراء، و 33.75 للبيع، وفقًا لأخر تحديث الموقع الرسمي للبنك المركزي على شاشة عرض أسعار العملات العربية والأجنبية كمتوسط السعر لهم في القطاع المصرفي المصري، لتقدم جريدة المال سعري الشراء والبيع لليورو داخل القطاع المصرفي المصري عند:

سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني

وصل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري بالموقع الإلكترونية لموقع بنك الكويت الوطني إلى 33.61 جنيه للشراء، و 33.88 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وسجل سعر اليورو أمام العملة المصرية بالمنصة الرسمية لبنك الإسكندرية 33.61 جنيه للشراء، و 33.88 للبيع.

سعر اليورو في بنك SAIB

بلغ سعر اليورو أمام نظيره الجنيه المصري داخل فروع بنك SAIB عند: 33.61 جنيه للشراء، و 33.88 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك بلوم مصر

كما سجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالموقع الإلكترونية لبنك بلوم مصر 32.86 جنيه للشراء، و 33.09 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وصل سعر اليورو أمام العملة المصرية بالمنصة الرسمية لموقع بنك مصر عند: 33.60 جنيه للشراء، و 33.80 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر اليورو أمام العملة المصرية بالمنصة الرسمية لمصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 33.63 جنيه للشراء، و 33.78 للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه بالموقع الإلكترونية لبنك القاهرة مستوى 33.60 جنيه للشراء، و 33.88 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه بالموقع الإلكترونية لبنك الكويت الوطني إلى 33.58 جنيه للشراء، و 33.82 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك الأهلي المصري

وجاء سعر اليورو أمام نظيره الجنيه المصري داخل فروع البنك الأهلي المصري 33.60 جنيه للشراء، و 33.80 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في المصرف المتحد

بلغ سعر اليورو اليوم أمام العملة المصرية بالمنصة الرسمية للمصرف المتحد33.44 جنيه للشراء، و 33.88 للبيع.