سعر اليورو اليوم 25-10-2022 في بداية تعاملات الثلاثاء البنكية

وصل سعر اليورو اليوم في مستهل تعاملات الثلاثاء 25-10-2022 البنكية، إلى مستوى صرف: 19.33 جنيه للشراء، 19.41 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري، حيث تحرّك سعر الصرف بنهاية تعاملات الإثنين نحو الانخفاض بمقدار قرشين للبيع، و6 قروش للشراء، ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التالي تفاصيل سعر صرف العملة الأوروبية في البنوك وفقًا لما ترصده شاشات التداول اللحظية، والمواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

قدّر بنك مصر سعر اليورو بقيمة صرف مقابل الجنيه: 19.37 جنيه للشراء، 19.48 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

أظهرت قائمة العملات لسعر اليورو في البنك الأهلي المصري أمام الجنيه: 19.34 جنيه للشراء، 19.48 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية في مصرف أبو ظبي الإسلامي

حقق سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي مستوى صرف: 19.42 جنيه للشراء، 19.50 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر اليورو في البنك التجاري الدولي مستوى صرف أمام الجنيه: 19.39 جنيه للشراء، 19.50 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك سايب

شهد سعر اليورو في بنك سايب مستوى صرف: 19.35 جنيه للشراء، 19.51 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر

جاء سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر مستوى صرف: 19.37 جنيه للشراء، 19.50 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية في البنك الأهلي القطري

استقر سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي القطري عند مستوى صرف: 19.39 جنيه للشراء، 19.50 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر اليورو في البنك المصري الخليجي مستوى صرف: 19.41 جنيه للشراء، 19.51 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان

حقق سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان مستوى صرف: 19.30 جنيه للشراء، 19.51 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي-مصر

جاء سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي مصر عند مستوى صرف: 19.38 جنيه للشراء، 19.50 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية في المصرف المتحد

أظهرت قائمة العملات في المصرف المتحد سعر اليورو عند مستوى صرف: 19.39 جنيه للشراء، 19.50 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

قدّر بنك أبو ظبي التجاري سعر اليورو اليوم عند مستوى صرف: 19.35 جنيه للشراء، 19.50 جنيه للبيع.