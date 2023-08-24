سعر اليورو اليوم 24-8-2023 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

عرضت مواقع البنوك الإلكترونية على شبكة الإنترنت سعر اليوم الخميس 24-8-2023 الذي تباين مقابل الجنيه المصري في نهاية التعاملات قبل البدء في عطلة البنوك الأسبوعية، وجاء متوسط سعر عملة الاتحاد الأوروبي بقيمة 33.46 جنيه للشراء، و33.58 للبيع، وفقًا للتحديث الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري والمنشور على موقعه الإلكتروني، وتعرض جريدة «المال»، خلال السطور القادمة سعر شراء وبيع العملة الأوروبية الموحدة والتي تم رصدها من خلال شاشات التداول وماكينات الصراف الآلي بفروع المصارف المختلفة.

سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس

سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس سجل بقيمة: 33.50 جنيه للشراء، و 33.65 للبيع، بنهاية التعاملات الأسبوعية لبنوك مصر.

سعر وحدة النقد الأوروبية في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري جاء بقيمة: 33.25 جنيه للشراء، و33.55 للبيع، مقابل العملة المصرية.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك مصر

سعر اليورو في بنك مصر وصل إلى قيمة: 33.36 جنيه للشراء، و33.55 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سعر في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري شهد قيمة: 33.41 جنيه للشراء، و33.67 للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي بنهاية التداول المصرفي ثبت عند: 33.46 جنيه للشراء، و33.66 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي حافظ على مستوياته بقيمة: 33.45 جنيه للشراء، و33.67 للبيع.

سعر وحدة النقد الأوروبية في بنك البركة

سعر اليورو في بنك البركة استقر عند قيمة: 33.50 جنيه للشراء، و 33.65 جنيه للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر العملة الأوروبية الموحدة في بنك الإسكندرية

سعر اليورو في بنك الإسكندرية امام الجنيه المصري: 33.43 جنيه للشراء، و33.66 للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

سعر اليورو في المصرف المتحد قُدم بقيمة: 33.20 جنيه للشراء، و33.66 جنيه للبيع، امام الجنيه.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي



سعر اليوم في بنك الاستثمار العربي وصل إلى قيمة: 33.32 جنيه للشراء، و33.66 للبيع، بنهاية التعاملات البنكية السمائية.