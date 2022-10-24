سعر اليورو اليوم 24-10-2022 في البنوك مع بداية التعاملات مقابل الجنيه

حقق سعر اليورو اليوم 24-10-2022 داخل البنك المركزي مستوى مستقر نسبيًّا مع مستهل تعاملات الإثنين البنكية ووصل داخل البنك المركزي إلى مستوى صرف: 19.35 جنيه للشراء، 19.44 جنيه للبيع، وذلك بعدما شهدت نهاية تعاملات الأحد ارتفاعًا في سعر الصرف للبيع والشراء على حدٍ سواء، ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التالي تفاصيل سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنوك وفقًا لما ترصده شاشات التداول اللحظية في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي.

سعر اليورو اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وصل في مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر اليورو إلى قيمة صرف: 19.33 جنيه للشراء، 19.51 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وشهد سعر اليورو في البنك الأهلي المصري مستوى صرف: 19.25 جنيه للشراء، 19.49 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

وسجل سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري عند مستوى صرف: 19.26 جنيه للشراء، 19.51 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

وبلغ سعر اليورو في بنك الكويت الوطني قيمة صرف: 19.26 جنيه للشراء، 19.51 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك المشرق

واستقر سعر اليورو في بنك المشرق مقابل الجنيه: 19.26 جنيه للشراء، 19.51 جنيه للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك سايب

وشهد سعر اليورو في بنك سايب مستوى صرف: 19.27 جنيه للشراء، 19.51 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وبلغ سعر اليورو في البنك التجاري الدولي قيمة صرف: 19.30 جنيه للشراء، 19.51 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي-مصر

وشهد سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي-مصر مستوى صرف: 19.33 جنيه للشراء، 19.51 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري

وبلغ سعر اليورو في البنك الأهلي القطري قيمة صرف: 19.30 جنيه للشراء، 19.51 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك العربي الإفريقي

واستقر سعر اليورو في البنك العربي الإفريقي مقابل الجنيه: 19.28 جنيه للشراء، 19.51 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر العملة الأوروبية في بنك البركة

ووصل سعر اليورو في بنك البركة إلى قيمة صرف: 19.03 جنيه للشراء، 19.44 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول-مصر

وسجل سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول عند مستوى صرف: 19.29 جنيه للشراء، 19.51 جنيه للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر اليورو في بنك الإسكندرية عند مستوى صرف: 19.29 جنيه للشراء، 19.51 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

وجاء سعر اليورو اليوم في بنك التنمية الصناعية عند مستوى صرف: 19.26 جنيه للشراء، 19.51 جنيه للبيع.