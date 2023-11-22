سعر اليورو اليوم 22-11-2023 أمام الجنيه المصرى فى الختام

أظهرت التعاملات الختامية بفروع البنوك على شاشات التداولات، إضافة إلى المواقع الإلكترونية الرسمية تراجع سعر اليورو اليوم الإثنين 20-11-2023 مقابل العملة المحلية لمصر، لتعرض الشاشة الرسمية للبنك المركزي المختصة بنشر متوسط أسعار العملات الأجنبية مصر، متوسط العملة الأوروبية عند مستوى 33.64 جنيه للشراء، و33.75 للبيع، وتعرض البوابة الإلكترونية للمال شراء وبيع داخل القطاع المصرفي بأبرز البنوك التجارية والحكومية والإسلامية، والتي جاءت في نهاية تداولاتها عتد مستوى:

سعر اليورو اليوم فى بنك مصر

كما أظهرت التعاملات الختامية سعر اليورو اليوم أمام نظيره الجنيه المصري داخل بنك مصر سعر اليورو 33.46 جنيه للشراء، و 33.69 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في البنك التجاري الدولي

وصل سعر اليورو أمام نظيره الجنيه المصري داخل فروع البنك التجاري الدولى إلى 33.57 جنيه للشراء، و33.81 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

جاء سعر اليورو أمام نظيره الجنيه المصري البنك الأهلي المصري عند مستويات 33.46 جنيه للشراء، و33.69 للبيع.

سعر عملة أوروبا الموحدة في بنك القاهرة

عرض بنك سعر اليورو بفروع بنك القاهرة أمام نظيره الجنيه المصري بالختام عند 33.57 جنيه للشراء، و33.80 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

في ختام التعاملات جاء سعر اليورو ببنك الإسكندرية أمام نظيره الجنيه المصري عند مستوى 33.57 جنيه للشراء، و33.80 للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

على نفس المستوى عرض بنك قطر الوطني الأهلي سعر اليورو اليوم أمام نظيره الجنيه المصري 33.65 جنيه للشراء، و33.80 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في المصرف المتحد

عرض المصرف المتحد سعر في ختام التعاملات أمام نظيره الجنيه المصري عند مستوى 33.40 جنيه للشراء، و33.80 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

سجل سعر اليورو في ختام التداولات أمام نظيره الجنيه المصري على الموقع الرسمي لميد بنك 33.56 جنيه للشراء، و 33.80 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك البركة

بلغ سعر اليورو أمام نظيره الجنيه المصري داخل فروع بنك البركة، 33.61 جنيه للشراء، و 33.80 للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول

جاء سعر اليورو اليوم داخل فروع بنك كريدي أجريكول مصر أمام نظيره الجنيه المصري عند مستوى 33.61 جنيه للشراء، و 33.80 للبيع.