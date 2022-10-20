سعر اليورو اليوم 20-10-2022 في بداية تعاملات الخميس البنكية

حقق سعر اليورو اليوم استقرار نسبي في بداية تعاملات الخميس 20-10-2022 البنكية، وفقًا لمتوسط أسعار صرف العملات العربية والأجنبية داخل البنك المركزي المصري، وبلغت قيمة صرفه: 19.17 جنيه للشراء، 19.25 جنيه للبيع، إذ شهدت نهاية تعاملات الأربعاء انخفاضًا داخل المركزي بمقدار 14 قرشًا للبيع والشراء، ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التالي تفاصيل سعر العملة الأوروبية داخل البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي مصر

بلغ سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي مصر: 19.15 جنيه للشراء، 19.30 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية في المصرف المتحد

سجل سعر اليورو في المصرف المتحد مستوى صرف: 19.16 جنيه للشراء، 19.31 جنيه للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك الاستثمار العربي

استقر سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي عند مستوى صرف: 19.19 جنيه للشراء، 19.30 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري

جاء سعر اليورو في البنك الأهلي القطري عند مستوى صرف: 19.16 جنيه للشراء، 19.29 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر

وصل سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر عند مستوى صرف: 19.15 جنيه للشراء، 19.30 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

حقق سعر اليورو في بنك الكويت الوطني مستوى صرف: 19.12 جنيه للشراء، 19.30 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي مستوى صرف: 19.19 جنيه للشراء، 19.30 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك العربي الإفريقي

سجل سعر اليورو اليوم في البنك العربي الإفريقي مستوى صرف: 19.14 جنيه للشراء، 19.30 جنيه للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك التنمية الصناعية

استقر سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية عند مستوى صرف: 19.12 جنيه للشراء، 19.30 جنيه للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

حقق سعر اليورو في المصرف العربي الدولي مستوى صرف: 19.16 جنيه للشراء، 19.30 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر العملة الأوروبية في بنك سايب

ظهر سعر اليورو في بنك سايب عند مستوى صرف: 19.13 جنيه للشراء، 19.30 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

شهد سعر اليورو في البنك الأهلي المصري مستوى صرف: 19.14 جنيه للشراء، 19.28 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

حقق سعر اليورو في البنك التجاري الدولي مستوى صرف: 19.16 جنيه للشراء، 19.30 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

جاء سعر اليورو اليوم في بنك مصر عند مستوى صرف: 19.14 جنيه للشراء، 19.28 جنيه للبيع.