سعر اليورو اليوم 16-10-2022 في البنوك مع بداية التعاملات مقابل الجنيه

وصل سعر اليورو اليوم 16-10-2022 داخل البنك المركزي مع مستهل تعاملات الأحد البنكية إلى مستوى صرف: 19.12 جنيه للشراء، 19.20 جنيه للبيع، وهو مستوى مستقر مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي حيث شهد تباينًا مع ارتفاع سعرا البيع والشراء في المركزي، بينما انخفض الشراء، وارتفع البيع في البنوك الأخرى، ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التالي تفاصيل سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنوك وفقًا لما ترصده شاشات التداول اللحظية في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

وشهد سعر اليورو في البنك الأهلي المصري مستوى صرف: 19.05 جنيه للشراء، 19.31 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

وبلغ سعر اليورو في بنك الكويت الوطني قيمة صرف: 19.03 جنيه للشراء، 19.33 جنيه للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك الإسكندرية

وجاء سعر اليورو في بنك الإسكندرية عند مستوى صرف: 19.06 جنيه للشراء، 19.33 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

ووصل سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى قيمة صرف: 19.10 جنيه للشراء، 19.33 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

وسجل سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري عند مستوى صرف: 19.03 جنيه للشراء، 19.33 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك المشرق

واستقر سعر اليورو في بنك المشرق مقابل الجنيه: 19.03 جنيه للشراء، 19.33 جنيه للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك سايب

وشهد سعر اليورو في بنك سايب مستوى صرف: 19.04 جنيه للشراء، 19.33 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وبلغ سعر اليورو في البنك التجاري الدولي قيمة صرف: 19.07 جنيه للشراء، 19.33 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي-مصر

وشهد سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي-مصر مستوى صرف: 19.06 جنيه للشراء، 19.31 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري

وبلغ سعر اليورو في البنك الأهلي القطري قيمة صرف: 19.07 جنيه للشراء، 19.31 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

وجاء سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية عند مستوى صرف: 19.03 جنيه للشراء، 19.33 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك البركة

ووصل سعر اليورو في بنك البركة إلى قيمة صرف: 19.03 جنيه للشراء، 19.20 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول-مصر

وسجل سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول عند مستوى صرف: 19.06 جنيه للشراء، 19.33 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك العربي الإفريقي

واستقر سعر اليورو اليوم في البنك العربي الإفريقي مقابل الجنيه: 19.05 جنيه للشراء، 19.33 جنيه للبيع.