سعر اليورو اليوم الأحد 15-10-2023 في مستهل التعاملات بالبنوك في مصر

سجل سعر اليورو اليوم الأحد 15-10-2023، انخفاضًا بمستوى الصرف في مستهل التعاملات اليومية بالبنوك العاملة داخل مصر، في أول يوم عمل للقطاع المصرفي بعد انتهاء العطلة الأسبوعية، ووصل متوسط سعر العملة الأوروبية في آخر تقرير للبنك المركزي المصري إلى 32.74 جنيه للشراء، و 32.85 للبيع.

ويستعرض موقع جريدة “المال” تقريرًا تفصيليًا عن أسعار صرف في البنوك بحسب شاشات التداول وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية.

سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس، 32.74 جنيه للشراء، و 33.02 للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

وحقق سعر اليورو في بنك البركة، 32.38 جنيه للشراء، و 32.67 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك مصر

وصل سعر اليورو في بنك مصر إلى 32.27 جنيه للشراء، و 32.57 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك بلوم مصر

وسجل سعر اليورو في بنك بلوم مصر، 32.55 جنيه للشراء، و 32.73 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وعرض بنك الإسكندرية، سعر اليورو أمام الجنيه بـ 32.38 جنيه للشراء، و 32.67 للبيع.

سعر اليورو في بنك سايب

وطرح بنك سايب، سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه بـ 32.38 جنيه للشراء، و 32.68 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك الأهلي المصري

وقدّر البنك الأهلي المصري، سعر اليورو أمام الجنيه بـ 32.64 جنيه للشراء، و 32.82 للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

وفي بنك قطر الوطني الأهلي، سجل سعر مستوى صرف عند: 32.38 جنيه للشراء، و 32.64 للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

أما سعر اليورو في بنك القاهرة، فحقق مستوى صرف عند: 32.37 جنيه للشراء، و 32.67 للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر

وسجل سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول، 32.38 جنيه للشراء، و 32.67 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وحقق سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، 32.38 جنيه للشراء، و 32.68 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

وصل سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني إلى 32.38 جنيه للشراء، و 32.67 للبيع.