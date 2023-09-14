سعر اليورو اليوم الخميس 14-9-2023 أمام الجنيه في بداية التعاملات

اظهرت شاشات التداولات اللحظية داخل فروع البنوك ومواقع المصارف الرسمية الإلكترونية تباين سعر اليورو اليوم الخميس 14-9-2023، أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية أمام نظيره عملة مصر المحلية داخل البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، ليصل متوسط وحدة النقد الأوروبية إلى 33.11 جنيه للشراء، و33.22 للبيع، بحسب اخر تحديث للعملة الأوروبية الموحدة في اخر تحديث على موقع البنك المركزي بصفحته المختصة بنشر متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر، وخلال السطور التالية تقدم المنصة الإلكترونية لجريدة المال اخر تحديث لسعر العملة الأوروبية على مستويي الشراء والبيع، والتي جاءت في المصارف العاملة بمصر على النحو التالي:

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر اليورو اليوم أمام عملة مصر المحلية بموقع البنك التجاري الدولي الإلكتروني 33.10 جنيه للشراء، و33.27 للبيع، ببداية التعاملات.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

جاء سعر في بداية التعاملات الصباحية بالبنك الأهلي المصري أمام عملة مصر المحلية عند 32.99 جنيه للشراء، مقابل 33.16 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك مصر

أظهرت شاشات التداولات وصول سعر اليورو أمام الجنيه المصري ببداية التعاملات إلى 32.94 جنيه للشراء، مقابل 33.20 للبيع.

سعر عملة أوروبا في المصرف العربي الدولي

بلغ سعر اليورو أمام العملة المحلية في مصر بالمصرف العربي الدولي ببداية التعاملات الصباحية 33.15 جنيه للشراء، و 33.26 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك القاهرة

على مستوى البنوك الحكومية.. جاء سعر اليورو أمام الجنيه المصري بفروع بنك القاهرة عند مستويات 33.10 جنيه للشراء، مقابل 33.26 للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر

أظهرت شاشات التداولات وصول سعر اليورو أمام عملة مصر داخل فروع بنك كريدي أجريكول مصر، 33.10 جنيه للشراء، و33.27 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

عرض بنك الإسكنرية سعر اليورو على شاشاته للتداول في بداية التعاملات مقابل الجنيه المصير عند مستويات 33.10 جنيه للشراء، و33.26 للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

بلغ سعر اليورو داخل فروع بنك التنمية الصناعية أمام الجنيه المصري 32.99 جنيه للشراء، مقابل 33.16 للبيع، بحسب اخر تحديث للعملات.