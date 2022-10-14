سعر اليورو اليوم 14-10-2022 في البنوك مقابل الجنيه المصري

استقر سعر اليورو اليوم الجمعة 14-10-2022 تزامنًا مع بدء العطلة الأسبوعية للسوق المصرفية المصرية، بعدما شهد تباينًا في سعر الصرف مع نهاية تعاملات الخميس حيث ارتفع سعرا البيع والشراء في المركزي، بينما انخفض الشراء، وارتفع البيع في البنوك الأخرى، ووصل داخل المركزي المصري إلى: 19.12 جنيه للشراء، 19.20 جنيه للبيع، ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التالي تفاصيل سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنوك وفقًا لماكينات الصراف الآلي، والمواقع الرسمية لها.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي-مصر

وشهد سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي-مصر مستوى صرف: 18.91 جنيه للشراء، 19.22 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري

وبلغ سعر اليورو في البنك الأهلي القطري قيمة صرف: 18.92 جنيه للشراء، 19.22 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

وجاء سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية عند مستوى صرف: 19.01 جنيه للشراء، 19.16 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر العملة الأوروبية في بنك البركة

ووصل سعر اليورو في بنك البركة إلى قيمة صرف: 19.03 جنيه للشراء، 19.20 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول-مصر

وسجل سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول عند مستوى صرف: 18.91 جنيه للشراء، 19.22 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك العربي الإفريقي

واستقر سعر اليورو في البنك العربي الإفريقي مقابل الجنيه: 18.90 جنيه للشراء، 19.31 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وشهد سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري مستوى صرف: 18.90 جنيه للشراء، 19.26 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

وبلغ سعر اليورو في بنك الكويت الوطني قيمة صرف: 18.88 جنيه للشراء، 19.22 جنيه للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك الإسكندرية

وجاء سعر اليورو في بنك الإسكندرية عند مستوى صرف: 18.86 جنيه للشراء، 19.22 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

ووصل سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى قيمة صرف: 19.03 جنيه للشراء، 19.19 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

وسجل سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري عند مستوى صرف: 18.88 جنيه للشراء، 19.22 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك المشرق

واستقر سعر اليورو في بنك المشرق مقابل الجنيه: 18.96 جنيه للشراء، 19.19 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة أوروبا في بنك سايب

وشهد سعر اليورو في بنك سايب مستوى صرف: 18.89 جنيه للشراء، 19.22 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وبلغ سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي قيمة صرف: 18.92 جنيه للشراء، 19.22 جنيه للبيع.