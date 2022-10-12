سعر اليورو اليوم 12-10-2022 في بداية تعاملات الأربعاء البنكية

سجل سعر اليورو اليوم في مستهل تعاملات الأربعاء 12-11-2022 البنكية مستوى صرف: 19.08 جنيه للشراء، 19.15 جنيه للبيع، وذلك داخل البنك المركزي المصري، حيث شهد سعر الصرف ارتفاعًا أمس في نهاية التعاملات بأغلب البنوك العاملة بالسوق المصرفي المصري، ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التالي سعر صرف عملة الاتحاد الأوروبي داخل البنوك وفقًا لشاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي.

سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي

وصل سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي إلى مستوى صرف: 19.05 جنيه للشراء، 19.18 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وجاء سعر اليورو في البنك الأهلي المصري عند مستوى صرف: 19.00 جنيه للشراء، 19.16 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك العربي الإفريقي

وحقق سعر اليورو في البنك العربي الإفريقي: 19.00 جنيه للشراء، 19.18 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر العملة الأوروبية في بنك مصر

وشهد سعر اليورو في بنك مصر مستوى صرف: 19.00 جنيه للشراء، 19.16 جنيه للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

وبلغ سعر اليورو مقابل الجنيه في المصرف المتحد مستوى صرف: 19.02 جنيه للشراء، 19.18 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي مستوى صرف مقابل الجنيه: 19.02 جنيه للشراء، 19.18 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية ببنك التعمير والإسكان

وظهر سعر اليورو اليوم في بنك التعمير والإسكان عند مستوى صرف: 18.98 جنيه للشراء، 19.14 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

وصل سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية إلى مستوى صرف: 18.99 جنيه للشراء، 19.18 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول

وجاء سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر عند مستوى صرف: 19.01 جنيه للشراء، 19.18 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

وحقق سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي مستوى صرف مقابل الجنيه: 19.05 جنيه للشراء، 19.18 جنيه للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك بلوم مصر

وشهد سعر اليورو في بنك بلوم مصر مستوى صرف: 18.99 جنيه للشراء، 19.18 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك المشرق

وبلغ سعر اليورو مقابل الجنيه في بنك المشرق مستوى صرف: 18.96 جنيه للشراء، 19.19 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك البركة

وسجل سعر اليورو في بنك البركة مستوى صرف مقابل الجنيه: 19.03 جنيه للشراء، 19.20 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الأهلي الكويتي مصر

وظهر سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي مصرعند مستوى صرف: 19.02 جنيه للشراء، 19.18 جنيه للبيع.