سعر اليورو اليوم يواصل الثبات نهاية تعاملات مقابل الجنيه

استقر سعر اليورو اليوم، في نهاية التعاملات، عند مستويات الشراء والبيع أمام نظيره الجنيه، داخل شبكة فروع عدد من البنوك الحكومية والخاصة، وفقًا لآخر تحديث لمؤشرات شاشات التداول اللحظية على أسعار العملات بالمصارف المحلية والأجنبية، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المصرفية المصرية، نتيجة تعطيل العمل بالقطاع المصرفي، بمناسبة عيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1442هـ.

سعر اليورو في بنك مصر

وعند قيمة 18.42 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع، جاء سعر صرف اليورو داخل بنك مصر مقابل الجنيه المصري.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

تداول سعر اليورو داخل البنك الأهلي المصري، بحسب أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية، مستوى 18.42 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع.

سعر اليورو في شركات الصرافة

جاءت مستويات سعر شراء وبيع اليورو داخل شركة مصر للصرافة عند 18.42 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

ووفقا لآخِر التحديثات على أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه، جاء سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند مستويات 18.46 جنيه للشراء، و18.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

جاء سعر صرف اليورو ببنك الإسكندرية عند 18.41 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع، بنهاية التعاملات.

سعر اليورو اليوم في بنك cib

وأظهرت شاشات تداول شبكة فروع البنك التجاري الدولي CIB مستويات شراء وبيع اليورو مقابل الجنيه عند مستوى 18.42 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع.