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سعر اليورو اليوم يواصل الثبات بنهاية التعاملات أمام الجنيه

البنوك الحكومية تقدم أدني سعر للعملة
فاطمة إمام 6:31 م, الخميس, 7 أكتوبر 21 6:31 م, الخميس, 7 أكتوبر 21

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أنهت مستويات سعر اليورو اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021 التعاملات على استقرار مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المصرفية المصرية، نتيجة تعطيل العمل بالبنوك العاملة بالسوق المحلية المصرية اليوم الخميس، بمناسبة أجازة السادس من أكتوبر، وطبقًا للرصد اليومي الذي تقدمه منصة “المال” الإلكترونية خدمة لمتابعيها فقد جاء متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه عند 18.156 جنيه للشراء، و18.276 للبيع داخل البنك المركزي المصري.

سعر اليورو في بنك مصر

استقر سعر صرف اليورو مقابل الجنيه داخل ثاني أكبر المصارف الحكومية في السوق بنك مصر؛ عند 18.13 جنيه للشراء، و18.29 جنيه للبيع.

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سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

في نهاية التعاملات جاءت مستويات اليورو داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول، مقابل الجنيه المصري عند 18.13 جنيه للشراء، و18.29 جنيه للبيع.

سعر اليورو في شركات الصرافة

وجاء في تقرير “المال” استقرار سعر اليورو بشركة مصر للصرافة سعر صرف اليورو أمام الجنيه في ختام التعاملات داخل شبكة فروعها عند 18.13 جنيه للشراء، و18.29 جنيه للبيع.

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عملة اليورو

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وأعلنت آخِر التحديثات على العملة الأوروبية داخل السوق وصول مستويات العملة الأوروبية أمام الجنيه المصري، إلى 18.11 جنيه للشراء، و18.30 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وعلى صعيد أسعار شراء وبيع اليورو أمام الجنيه المصري وصلت إلى 18.15 جنيه للشراء، و18.30 جنيه للبيع، فى بنك قناة السويس.

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سعر اليورو اليوم في بنك CIB

نشر تقرير المال وصول سعر صرف اليورو اليوم بالبنك التجاري الدولي أكبر المصارف الخاصة في السوق المحلية أمام الجنيه المصري عند 18.22 جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع.

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بقلم فاطمة إمام

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