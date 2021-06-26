سعر اليورو اليوم يواصل الثبات بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

شهدت مستويات سعر اليورو اليوم السبت الموافق 26-6-2021 ، حالة من الاستقرار على نفس مستويات أمس الأول الخميس داخل عدد من البنوك المحلية والأجنبية، بحسب أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية لأسعار العملات بالمصارف الحكومية والخاصة العاملة بالسوق المصرفية المصرية، نتيجة عطلة البنوك الأسيوعية يومي الجمعة والسبت، بحسب المسح الذي تجريه البوابة الإلكترونية لجريدة «المال» بشكل يومي على سعر اليورو مقابل الجنيه المصري من داخل شبكات فروع البنوك، حيث جاءت على النحو التالي:

سعر اليورو في بنك مصر

سجلت أسعار شراء وبيع اليورو في بنك مصر ثاني أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول، استقرارها عند مستوى 18.59 جنيه للشراء و18.69 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

لغت مستويات سعر اليورو أمام الجنيه المصري داخل البنك الأهلى المصرى خلال تعاملات اليوم عند 18.59 جنيه للشراء، و18.69 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في شركات الصرافة

كما بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه فى شركة مصر للصرافة عند مستوى 18.54 جنيه للشراء، و18.70 جنيه للبيع ، بحسب تقرير المال اليومي على أسعار العملات الأجنبية الذي تقدمه خدمة لقرائها.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وصل سعر شراء وبيع العملة الأوروبية الموحدة داخل السوق المصرية بين مستويات 18.58 جنيه للشراء، و18.72 للبيع، بحسب آخر تحديث على أسعار العملات داخل فروع البنوك.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

تعرض شبكة فروع بنك الإسكندرية في مصر سعر شراء وبيع اليورو الأوروبي عند مستويات 18.60 جنيه للشراء، و18.70 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك cib

كما وصلت مستويات سعر شراء وبيع اليورو الأوروبي مقابل نظيره المصري داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي إلى 18.60 جنيه للشراء، و18.74 جنيه للبيع.

أعلى مستوى لبيع اليورو في مصر

ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي المستوى الأعلى لشراء اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري في القطاع المصرفي عند مستوى 18.63 جنيه للشراء.