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سعر اليورو اليوم يواصل الثبات بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

سجل 18.42 جنيه للشراء، و18.62 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية
فاطمة إمام 6:39 م, الخميس, 2 سبتمبر 21 6:39 م, الخميس, 2 سبتمبر 21

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استقر سعر اليورو اليوم الخميس 2-9-2021 مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وفقًا لآخِر تحديثات لمؤشرات شاشات التداول اللحظية على أسعار العملات بالمصارف وشركات الصرافة العاملة في السوق المصرفية المصرية، وسجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 18.534 جنيه للشراء، و18.654 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.

سعر اليورو في بنك مصر

وفي نهاية التعاملات جاء سعر صرف اليورو مقابل الجنيه داخل فروع بنك مصر ثاني أكبر المصارف الحكومية، ليصل إلى مستوى 18.44 جنيه للشراء، و18.61 للبيع.

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سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

فيما سجلت مستويات سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري ، داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول مستوى 18.44 جنيه للشراء، و18.61 للبيع.

سعر اليورو في شركات الصرافة

ومن ناحية آخرى جاء سعر صرف اليورو أمام الجنيه بفروع شركة مصر للصرافة عند 18.44 جنيه للشراء، و18.60 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وفيما يخص سعر صرف اليورو أمام الجنيه في البنوك وشركات الصرافة فقد سجل 18.42 جنيه للشراء، و18.53 للبيع، بحسب تقرير “المال” اليومي على أسعار العملات .

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سعر اليورو في بنك الإسكندرية

كما جاءت مستويات صرف اليورو أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، باستقرار عند 18.42 جنيه للشراء، و18.62 جنيه للبيع، خلال تعاملات اليوم.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

عند مستوى 18.45 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع، جاء سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري فى بنك قناة السويس.

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سعر اليورو اليوم في بنك CIB

وعن سعر اليورو أمام الجنيه المصري بفروع البنك التجاري الدولي وصل إلى مستوى 18.22 جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع.

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بقلم فاطمة إمام

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