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سعر اليورو اليوم يواصل الثبات بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

اليورو يواصل استقراره بنهاية تعاملات اليوم
فاطمة إمام 3:26 م, الجمعة, 23 يوليو 21 3:26 م, الجمعة, 23 يوليو 21

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تُواصل مستويات سعر اليورو اليوم الحفاظ على استقرارها على مستويات الشراء والبيع ليوم الأحد الماضي أمام نظيره الجنيه المصري داخل شبكة فروع عدد من البنوك الحكومية والخاصة، وفقًا لآخِر تحديث لمؤشرات شاشات التداول اللحظية على أسعار العملات بالمصارف المحلية والأجنبية، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المصرفية المصرية، نتيجة تعطيل العمل بالقطاع المصرفي، بمناسبة عيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1442هـ،

سعر اليورو في بنك مصر

وعند مستوى 18.42 جنيه للشراء، و18.58 للبيع، جاء سعر صرف اليورو داخل بنك مصر مقابل الجنيه المصري.

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سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وتداول سعر اليورو داخل البنك الأهلي المصري، بحسب أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية، عند مستوى 18.42 جنيه للشراء، و18.58 للبيع

سعر اليورو في شركات الصرافة

بلغت مستويات سعر شراء وبيع اليورو داخل شركة مصر للصرافة 18.42 جنيه للشراء، و18.58 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بحسب آخِر التحديثات لأسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه، جاء سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند مستويات 18.46 جنيه للشراء، و18.85 جنيه للبيع.

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سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

جاء سعر صرف اليورو ببنك الإسكندرية عند 18.41 جنيه للشراء، و18.60 للبيع، بنهاية التعاملات.

سعر اليورو اليوم في بنك cib

وأعلنت شبكة فروع البنك التجاري الدولي CIB مستويات شراء وبيع اليورو مقابل الجنيه عند مستوى 18.42 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع.

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بقلم فاطمة إمام

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