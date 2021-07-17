سعر اليورو اليوم يواصل الثبات بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

استقر سعر اليورو اليوم السبت 17 يوليو 2021، داخل شبكة فروع عدد من البنوك الحكومية والخاصة، وبحسب آخر تحديث لأحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية على أسعار العملات بالمصارف المحلية والأجنبية، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المصرفية المصرية، بحسب المسح الذي تُعده المنصة الإلكترونية لجريدة «المال» بشكل يومي على سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، ليصل متوسط السعر إلى 18.46 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

عرضت مؤشرات شاشات التداول اللحظية مستويات سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري داخل بنك مصر عند 18.47 جنيه للشراء، و18.62 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

كما استقر مستوى سعر صرف اليورو الأوروبي على استقراره مقابل نظيره المصري بالبنك الأهلى المصرى عند 18.47 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع، بحسب أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر اليورو اليوم في شركات الصرافة

سجل سعر صرف اليورو داخل شركة مصر للصرافة جاءت عند 18.46 جنيه للشراء، و18.61 جنيه للبيع خلال التعاملات الصباحية مقابل الجنيه المصري.

سعر اليورو في البنوك المصرية

ووفقاً لآخر تحديث للعملة الأوروبية في السوق المحلية المصرية وصل سعر شراء وبيع اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري إلى مستويات 18.43 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع. سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

تداولت مستويات اليورو الأوروبي ببنك الإسكندرية سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 18.38 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك cib

أعلنت شاشات تداول البنك التجاري أسعار اليورو الأوروبي مقابل الجنيه عند مستوى 18.45 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.

أعلى مستوى لبيع اليورو في مصر

جاء أعلى سعر لليورو الأوروبي مقابل نظيره الجنيه المصري داخل السوق المصرفية يقدمه بنك الاستثمار العربي عند مستويات 18.53 و18.69 جنيه كأعلى سعر له داخل السوق.