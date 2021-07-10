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سعر اليورو اليوم يواصل الثبات بنهاية التعاملات أمام الجنيه

بنك مصر يعرضه عند مستوى 18.41 جنيه للشراء و18.64 جنيه للبيع
فاطمة إمام 4:53 م, السبت, 10 يوليو 21 4:53 م, السبت, 10 يوليو 21

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شهدت مستويات سعر اليورو اليوم السبت 10 يوليو 2021، حالة من الاستقرار مقابل الجنيه المصري، داخل القطاع المصرفي، بحسب أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية أسعار العملات بالمصارف المحلية والأجنبية وشركات الصرافة العاملة بالسوق المصرفية المصرية، طبقًا للمسح الذي تُعدة المنصة الإلكترونية لجريدة «المال» بشكل يومي على سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، كما جاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر اليورو في بنك مصر

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك مصر إلى مستوى 18.41 جنيه للشراء، و18.64 جنيه للبيع.

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سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وعلى صعيد مستوى سعر صرف اليورو بفروع البنك الأهلى المصرى أكبر المصارف الحكومية أمام الجنيه عند مستوى 18.41 جنيه للشراء، و18.54 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في شركات الصرافة

وفي نهاية التعاملات جاء سعر شراء وبيع اليورو عند 18.45 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع خلال التعاملات، على نفس مستويات أول أمس.

سعر اليورو في البنوك المصرية

ووفقاَ لآخر سعر على شاشات التداول اللحظية بالقظاع المصرفي المصري جاءت مستويات شراء وبيع اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري بين مستويات 18.43 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للشراء.

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اليورو
سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وفي نهاية التعاملات بلغت مستويات سعر شراء وبيع اليورو مقابل الجنيه ببنك الإسكندرية عند 18.39 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك cib

وداخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري 18.43 جنيه للشراء، و18.66 جنيه للبيع.

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أعلى مستوى لبيع اليورو في مصر

يواصل بنك الاستثمار العربي عرضه أعلى سعر للدولار أمام الجنيه المصري داخل السوق المصرفية عند مستويات 18.61 و18.77 جنيه كأعلى سعر له داخل السوق.

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بقلم فاطمة إمام

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