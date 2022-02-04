سعر اليورو اليوم يواصل الاستقرار بنهاية التعاملات في البنوك

طبقا للتقرير اليومي الذي تقدمة بوابة المال

استقر سعر اليورو أمام الجنيه المصري الجمعة 4 فبراير 2022، مقابل الجنيه المصري، بنهاية التعاملات داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت ليسجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 17.759 جنيه للشراء، و17.876 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث داخل البنك المركزي،

سعر اليورو في بنك مصر

استقر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك مصر، ثاني أكبر المصارف الحكومية في مصر، 17.68 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

فيما سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية، من حيث الأصول عند 17.68 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك العربي الإفريقي الدولي

واوضح تقرير المال على التحديث الاخير للعملات وصول سعر اليورو مقابل الجنيه داخل البنك العربي الأفريقي الدولي مقابل الجنيه المصري، حيث بلغ 17.73 جنيه للشراء، و17.90 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وتداول سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند 17.67 جنيه للشراء، و18.90 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية، بحسب أخر تحديث للعملة الأوروبية. سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

استقر سعر العملة اليورو الأوروبية على مستواها بشاشات التداول اللحظية داخل شركة مصر للصرافة، حيث استقر سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند 17.63 جنيه للشراء، و17.87 للبيع أمام الجنيه المصري.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

فيما سجل سعر اليورو في بداية التعاملات الصباحية على شاشات التداول اللحظية مقابل الجنيه المصري 17.71 جنيه للشراء، و17.90 جنيه للبيع، بشبكة فروع البنك الأهلي المتحد.

سعر اليورو في بنك المشرق

نشرت احدث تقرير للمال وصول سعر اليورو مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك المشرق عند 17.70 جنيه للشراء، و17.90 جنيه للبيع، بحسب التحديث الأخير للعملة.