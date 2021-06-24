سعر اليورو اليوم يواصل الارتفاع بنهاية التعاملات أمام الجنيه

واصل سعر اليورو اليوم الخميس 24-6-2021 مسيرة الارتفاع مقابل الجنيه المصري، داخل عدد من البنوك المحلية والأجنبية بحسب أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية لأسعار تداول العملات بالمصارف الحكومية والخاصة العاملة بالسوق المصرفية المصرية، طبقًا للمسح الذي تجريه البوابة الإلكترونية لجريدة «المال» بشكل يومي على سعر اليورو مقابل الجنيه المصري من داخل شبكات فروع البنوك، حيث جاءت على النحو التالي:

سعر اليورو في بنك مصر

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول مستويات سعرصرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك مصر ثاني أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول، إلى 18.59 جنيه للشراء و18.76 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وفي نهاية التعاملات بلغ سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري بشبكة فرروع أكبر المصارف الحكومية البنك الأهلى المصرى خلال تعاملات اليوم 18.59 جنيه للشراء، و18.76 للبيع.

سعر اليورو اليوم في الصرافة

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية سعر صرف اليورو أمام الجنيه داخل شركة مصر للصرافة عند 18.54 جنيه للشراء، و18.70 للبيع، بحسب تقرير “المال” اليومي على أسعار العملات الأجنبية التي تقدمه خدمة لقرائها.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وعلى صعيد مستويات بيع اليورو بالبنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق وصلت إلى 18.67 جنيه للشراء، و18.79 للبيع، بحسب أخر تحديث على أسعار العملات داخل فروع البنوك.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وفي نهاية التعاملات وصل سعر شراء وبيع اليورو الأوروربي أمام الجنيه في السوق المحلية، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية في مصر عند مستويات 18.60 جنيه للشراء، و18.70 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك cib

سجلت مستويات سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي 18.60 جنيه للشراء، و18.74 جنيه للبيع

أعلى مستوى لبيع اليورو في مصر

أظهرت أحدث شاشات التداول اللحظية داخل شبكة فروع مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى مستوى لشراء اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري في القطاع المصرفي عند 18.63 جنيه للشراء.