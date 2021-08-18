بنـــوك

سعر اليورو اليوم يواصل استقراره أمام الجنيه بنهاية التعاملات

اليورو يسجل 18.29 جنيه للشراء داخل بنك مصر
فاطمة إمام 5:36 م, الأربعاء, 18 أغسطس 21 5:36 م, الأربعاء, 18 أغسطس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

حافظت مستويات سعر اليورو اليوم الأربعاء 18 أغسطس 2021 على استقرارها مقابل الجنيه المصري، داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الأجنبية والمحلية، وبحسب آخِر تحديثات لمؤشرات شاشات التداول اللحظية على أسعار العملات بالمصارف، وشركات الصرافة العاملة فى السوق المصرفية المصرية وبحسب الرصد، سجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 18.345 جنيه للشراء، و18.574 للبيع داخل البنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر اليورو في بنك مصر

في نهاية التعاملات استقرت سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري داخل بنك مصر ثاني أكبر المصارف الحكومية، إلى 18.29 جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع مقارنة بتعاملات الأمس.

اقرأ أيضا  متوسط العائد على أدوات الدين الحكومية يرتفع خلال تعاملات الأسبوع الماضى

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

كما تداولت مستويات سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول، إلى مستوى 18.29 جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع.

سعر اليورو في شركات الصرافة

وصلت مستويات سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بشبكة فروع شركة مصر للصرافة إلى 18.31 جنيه للشراء، و18.54 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا  سعر الدولار اليوم الأحد 15-8-2021 في البنوك المصرية

سعر اليورو في البنوك المصرية

تداول سعر شراء اليورو في البنوك وشركات الصرافة بين 18.31 جنيه و18.51 للبيع، بحسب تقرير بوابة “المال” على أسعار العملات الأجنببة.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجلت مستويات 18.48 جنيه للشراء، و18.52 للبيع، وصل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو اليوم في بنك CIB

وفي نهاية التعاملات جاءت مستويات سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري بفروع البنك التجاري الدولي عند 18.32 جنيه للشراء، و18.46 للبيع.

اقرأ أيضا  سعر الدولار اليوم الأربعاء 18-8-2021 في البنوك المصرية

سعر اليورو في بنك قناة السويس

ووفقاً لتقرير جريدة “المال” اليومي وصل سعر اليورو أمام الجنيه فى بنك قناة السويس إلى 18.35 جنيه للشراء، و18.45 للبيع.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم فاطمة إمام

ملف الكاتب فاطمة إمام

اقرأ أيضاً

تباين سعر الدينار الكويتي بنهاية تعاملات اليوم مقابل الجنيه

فاطمة إمام 5:12 م, الأربعاء, 18 أغسطس 21

طارق المحمودي عضوا منتدبا للشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score

فاطمة إمام 4:45 م, الأربعاء, 18 أغسطس 21

«المصرف المتحد»: «رواد النيل» تلقى 70 طلبا من شركات صغيرة لبرنامج تطوير صناعة الأثاث

فاطمة إمام 2:46 م, الأربعاء, 18 أغسطس 21

رئيس المركزي الأفغاني: احتياطيات البنك لم تتعرض للخطر بعد سقوط كابول في قبضة طالبان

محمد عبد السند 1:24 م, الأربعاء, 18 أغسطس 21

بنك مصر يحقق 2.4 مليار جنيه أرباح في الربع الأول من 2021

فاطمة إمام 1:07 م, الأربعاء, 18 أغسطس 21

أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الأربعاء 18 أغسطس 2021

محمد عبد السند 12:44 م, الأربعاء, 18 أغسطس 21