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سعر اليورو اليوم يواصل ارتفاعه بنهاية التعاملات أمام الجنيه

يسجل 18.17 جنيه للشراء داخل البنك الأهلي المصري
فاطمة إمام 4:33 م, الأربعاء, 20 أكتوبر 21 4:33 م, الأربعاء, 20 أكتوبر 21

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واصل سعر اليورو اليوم الأربعاء 20 أكتوبر 2021، ارتفاعه بنهاية التعاملات مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المصرفية المصرية، بحسب الرصد اليومي الذي تقدمه منصة «المال» الإلكترونية خدمة لمتابعيها، وجاء متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه عند 18.165 جنيه للشراء، و18.285 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

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سعر اليورو في بنك مصر

في نهاية التعاملات سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه داخل ثاني أكبر المصارف الحكومية في السوق (بنك مصر) وصل إلى 18.17 جنيه للشراء، و18.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

كما تداول سعر صرف اليورو أمام الجنيه داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول، عند مستوى 18.17 جنيه للشراء، و18.34 جنيه للبيع.

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سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

كما سجلت مستوىات سعر صرف اليورو أمام الجنيه داخل شركة مصر للصرافة، خلال التعاملات، بشبكة فروعها عند 18.17 جنيه للشراء، و18.34 جنيه للبيع.

عملة اليورو

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

ومن ناحية أخرى سجلت مستويات سعر العملة الأوروبية أمام الجنيه المصري إلى 18.17 جنيه للشراء، و18.35 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

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سعر اليورو في بنك قناة السويس

واظهر التقرير اليومي لـ“المال” أن بنك قناة السوييس يعرض أسعار شراء وبيع اليورو أمام الجنيه المصري عند 18.21 جنيه للشراء، و18.36 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك CIB

فيما جاء شبكة فروع البنك التجاري الدولي؛ أكبر المصارف الخاصة بالسوق المحلية، أسعار اليورو عند 18.08 جنيه للشراء، و18.28 جنيه

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بقلم فاطمة إمام

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