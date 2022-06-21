سعر اليورو اليوم ينهي التعاملات في البنوك وشركات الصرافة على ارتفاع

صعدت مستويات سعر اليورو اليوم الثلاثاء 21 يونيو 2022، في نهاية التعاملات على شاشات التداولات داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، طبقًا لرصد بوابة “المال” الذي تقدمه بشكل يومي لقرائها، وسجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 19.752جنيه للشراء، و19.838 جنيه للبيع، وفقًا لآخِر تحديث داخل البنك المركزي.

سعر اليورو في بنك مصر

كما ارتفعت مستويات سعر اليورو على شاشات التداولات داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه المصري، إلى 19.66 جنيه للشراء، و19.86 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

فيما تداولت مستويات سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند 19.66 جنيه للشراء، و19.86 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

وأظهر أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر صرف اليورو داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي أمام نظيره المصري، إلى 19.64 جنيه للشراء، و19.88 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

بلغت مستويات سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري 19.66 جنيه للشراء، و19.88 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث للعملة الأوروبية داخل شبكة فروع البنك الأهلي المتحد.

اليورو

سعر اليورو في بنك المشرق

وسجل سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك المشرق بنهاية التعاملات، مستوى 19.64 جنيه للشراء، و19.88 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

أظهر أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول مستويات سعر اليورو أمام الجنيه المصري إلى 19.66 جنيه للشراء، و19.88 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

بينما سجلت مستويات سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة بشبكة فروع بنك مصر، 19.66 جنيه للشراء، و19.88 جنيه للبيع.