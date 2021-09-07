سعر اليورو اليوم ينهي التعاملات على تراجع في البنوك

انخفض سعر صرف اليورو اليوم الثلاثاء 7-9-2021، في نهاية التعاملات أمام الجنيه بشكل طفيف، على مستويات البيع، داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وفقًا لآخِر تحديثات لمؤشرات شاشات التداول اللحظية على أسعار العملات بالمصارف، وشركات الصرافة العاملة في السوق المصرفية المصرية، وسجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 18.569 جنيه للشراء، و18.686 للبيع داخل البنك المركزي المصري.

سعر اليورو في بنك مصر

ومن ناحية اخرى سجل سعر بيع اليورو الأوروبي مقابل الجنيه على مستوى البيع داخل فروع بنك مصر ثاني أكبر المصارف الحكومية، مستوى 18.52 جنيه للشراء، و18.71 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

فيما أنخفض سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري، داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول عند 18.52 جنيه للشراء، و18.71 للبيع.

سعر اليورو في شركات الصرافة

وفي ختام التعاملات وصل سعر صرف اليورو أمام الجنيه داخل فروع مصر للصرافة عند 18.55 جنيه للشراء، و18.73 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وصل سعر اليورو أمام الجنيه في البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق بين مستويات 18.38 جنيه، و18.60 جنيه للبيع، وو18.51 جنيه، 18.72 جنيه.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

أظهر تقرير ” المال” المسائي وصول أسعار صرف اليورو أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، إلى 18.54 جنيه للشراء، و18.72 للبيع، خلال تعاملات اليوم.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر صرف اليورو 18.55 جنيه للشراء، و18.73 للبيع، جاء سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري فى بنك قناة السويس.

سعر اليورو اليوم في بنك CIB

جاء سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري بفروع البنك التجاري الدولي 18.22 جنيه للشراء، و18.44 للبيع، خلال تعاملات اليوم.