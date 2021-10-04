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سعر اليورو اليوم ينهي التعاملات على تراجع مقابل الجنيه

اليورو يتراجع 3 قروش داخل البنك الأهلي
فاطمة إمام 4:47 م, الأثنين, 4 أكتوبر 21 4:47 م, الأثنين, 4 أكتوبر 21

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انخفضت مستويات سعر اليورو اليوم الإثنين 4 أكتوبر 2021، في نهاية التعاملات مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المصرفية المصرية، طبقًا للرصد اليومي الذي تقدمه منصة “المال” الإلكترونية خدمة لمتابعيها، فيما جاء متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه عند 18.156 جنيه للشراء، و18.276 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.

سعر اليورو في بنك مصر

كما شهد سعر صرف اليورو مقابل الجنيه تراجعًا طفيفًا داخل ثاني أكبر المصارف الحكومية في السوق بنك مصر، إلى 18.12 جنيه للشراء، و18.32 جنيه للبيع.

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سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وفي نهاية التعاملات وصل سعر صرف اليورو اليوم أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول، مقابل الجنيه المصري إلى 18.21 جنيه للشراء، و18.40 جنيه للبيع.

سعر اليورو في شركات الصرافة

في حين أعلنت شاشات تداول شركة مصر للصرافة استقرار سعر صرف اليورو أمام الجنيه داخل شبكة فروعها عند 18.21 جنيه للشراء، و18.40 جنيه للبيع.

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عملة اليورو

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

ووفقًا لآخر تحديث للعملة الأوروبية داخل السوق وصلت مستويات العملة الأوروبية أمام الجنيه المصري، إلى 18.19 جنيه للشراء، و18.40 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

في نهاية التعاملات شهدت مستويات سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري عند 18.21 جنيه للشراء، و18.40 جنيه للبيع، فى بنك قناة السويس.

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سعر اليورو اليوم في بنك CIB

يقدم أكبر المصارف الخاصة في السوق المحلية بنك CIB ، سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري عند 18.22 جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع.

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بقلم فاطمة إمام

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