سعر اليورو اليوم ينهي التعاملات على تراجع في البنوك

تراجع مستوى سعر اليورو اليوم الأربعاء 29 -9-2021، بنهاية التعاملات مقابل الجنيه داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وفقًا لآخِر تحديثات لمؤشرات شاشات التداول اللحظية على أسعار العملات بالمصارف، وشركات الصرافة العاملة في السوق المصرفية المصرية، فيما جاء متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه عند 18.247جنيه للشراء، و18.367 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.

سعر اليورو في بنك مصر

كما هبط سعر صرف اليورو مقابل الجنيه داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية، إلى مستوى 18.21 جنيه للشراء، و18.40 جنيه للبيع، مقارنة بتعاملات الأمس.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وعلى نفس وتيرة التراجع داخل بنك مصر .. أنخفض أيضًا السعر فى شبكة فروع البنك الأهلي المصري أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول، مقابل الجنيه المصري إلى 18.21 جنيه للشراء، و18.40 جنيه للبيع.

سعر اليورو في شركات الصرافة

في نهاية التعاملات تداولت مستويات سعر صرف اليورو أمام الجنيه داخل فروع شركة مصر للصرافة عند 18.21 جنيه للشراء، و18.40 جنيه للبيع، بحسب أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

كما سجل سعر صرف اليورو خلال التعاملات أمام الجنيه المصري، جاء عند 18.19 جنيه للشراء، و18.40 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية ، أسعار صرف اليورو أمام الجنيه المصري عند 18.21 جنيه للشراء، و18.40 جنيه للبيع، فى بنك قناة السويس.

سعر اليورو اليوم في بنك CIB

كما وصل سعر اليورو أمام الجنيه داخل البنك التجاري الدولي إلى 18.22 جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع.