سعر اليورو اليوم ينهي التعاملات على تباين في البنوك

17.72 جنيه للشراء، و17.99 جنيه للبيع في بنك مصر

تباين سعر اليورو اليوم الأحد 13 فبراير 2022 أمام الجنيه المصري، بين الاستقرار والارتفاع والتراجع بنهاية التعاملات داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، ليسجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 17.759 جنيه للشراء، و17.876 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث داخل البنك المركزي.

سعر اليورو في بنك مصر

سجلت مستويات سعر اليورو على مستواه مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية في مصر، 17.72 جنيه للشراء، و17.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية من حيث الأصول 17.72 جنيه للشراء، و17.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

نشر التقرير المسائي للمال استقرار سعر صرف العملة الأوروبية ووصل اليورو مقابل الجنيه داخل البنك العربي الأفريقي الدولي إلى 17.74 جنيه للشراء، و18.01 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

أظهرت المؤشرات وصول سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند 17.72 جنيه للشراء، و18.01 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية، بحسب آخِر تحديث للعملة الأوروبية. سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

بينت أحدث تقرير للمال استقرار سعر شراء وبيع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري على مستواه بشاشات التداول اللحظية داخل شركة مصر للصرافة، عند 17.63 جنيه للشراء، و17.87 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

وجاء سعر اليورو مقابل الجنيه المصري عند 17.71 جنيه للشراء، و17.90 جنيه للبيع، بشبكة فروع البنك الأهلي المتحد.

سعر اليورو في بنك المشرق

وصل سعر اليورو داخل شبكة فروع بنك المشرق، إلى 17.74 جنيه للشراء، و18.01 جنيه للبيع، بحسب التحديث الأخير للعملة.