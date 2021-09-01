سعر اليورو اليوم ينهي التداولات على تباين داخل البنوك

اتخذ سعر اليورو اليوم الأربعاء 1-9- 2021 مسيرة التباين بين الاستقرار والارتفاع والتراجع مقابل نظيره الجنيه المصري داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وفقًا لآخِر تحديثات لمؤشرات شاشات التداول اللحظية على أسعار العملات بالمصارف وشركات الصرافة العاملة فى السوق المصرفية المصرية، وسجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 18.499 جنيه للشراء، و18.621 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.

سعر اليورو في بنك مصر

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه داخل فروع بنك مصر ثاني أكبر المصارف الحكومية، ليصل إلى مستوى 18.43 جنيه للشراء، و18.63 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وفي نهاية التعاملات بلغت مستويات سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري ، داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول 18.43 جنيه للشراء، و18.63 للبيع.

سعر اليورو في شركات الصرافة

عند قيمة 18.44 جنيه للشراء، و18.60 للبيع، جاءت مستويات سعر صرف اليورو أمام الجنيه بفروع شركة مصر للصرافة جاء عند 18.44 جنيه للشراء، و18.60 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وعلى صعيد سعر صرف اليورو أمام الجنيه في البنوك وشركات الصرافة إلى 18.49 جنيه للشراء، و18.62 للبيع، بحسب تقرير “المال” اليومي على أسعار العملات .

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

كما أنهى صرف اليورو أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، عند 18.42 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع، بحسب حصر منصة المال على أسعار العملات .

سعر اليورو في بنك قناة السويس

جاء سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري فى بنك قناة السويس ،عند مستوى 18.44 جنيه للشراء، و18.64 جنيه للبيع

سعر اليورو اليوم في بنك CIB

كما سجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري بفروع البنك التجاري الدولي وصل إلى مستوى 18.45 جنيه للشراء، و18.62 جنيه للبيع.