سعر اليورو اليوم ينهي التداولات على ارتفاع بالبنوك وشركات الصرافة

ارتفع سعر اليورو اليوم الخميس 7 أبريل 2022، مقابل الجنيه المصري، بنهاية التداولات مقارنة بتعاملات الأمس داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، طبقًا لرصد بوابة “المال” الذي تقدمه بشكل يومي؛ خدمة لقرائها، فيما سجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 20.280 جنيه للشراء، و20.399 للبيع، وفقًا لآخر تحديث داخل البنك المركزي.

سعر اليورو في بنك مصر

ارتفع سعر صرف اليورو داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه المصري على مستوى الشراء إلى 19.85 جنيه للشراء، و20.08 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

و أنهى سعر اليورو تداولاته اليوم أمام الجنيه المصري عند18.85 جنيه للشراء و20.08 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

فيما صعد سعر اليورو الأوروبي داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي أمام نظيره المصري إلى 19.87 جنيه للشراء، و20.11 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

كما زاد سعر شراء وبيع اليورو مقابل الجنيه المصري إلى 19.87 للشراء ، و20.11 للبيع، بحسب آخر تحديث للعملة الأوروبية داخل شبكة فروع البنك الأهلي المتحد.

سعر اليورو في بنك المشرق

وجاء سعر شراء وبيع اليورو مقابل الجنيه المصري داخل فروع بنك المشرق عند 19.87 جنيه للشراء، و20.11 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وسجل سعر شراء وبيع اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري مستوى 19.85 جنيه للشراء، و 20.11 للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

وعلى الجانب الآخر وصل سعر صرف اليورو أمام نظيره المصري داخل شركة مصر للصرافة إلى مستوى 19.85 جنيه للشراء، و20.11 للبيع.