سعر اليورو اليوم ينخفض مقابل الجنيه بنهاية التعاملات في البنوك

هبطت مستويات سعر اليورو اليوم الأحد 21-11- 2021 بنهاية التعاملات مقابل نظيره الجنيه المصري، داخل عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، طبقا للرصد اليومي الذي تجريه جريدة “المال” خدمة لمتابعيها، ليأتي متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه عند مستوى 17.677 جنيه للشراء، و17.791 للبيع داخل البنك المركزي المصري.

سعر اليورو في بنك مصر

وعلى الجانب الآخر ، وصل سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه داخل بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك، إلى مستوى 17.60 جنيه للشراء، و17.90 للبيع. سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

ومن ناحية أخرى، سجلت مستويات سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه في ختام التعاملات داخل البنك الأهلي المصري، عند 17.60 جنيه للشراء، و17.90 للبيع.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر شراء وبيع اليورو أمام الجنيه المصري في شركة مصر للصرافة، إلى مستوى 17.60 جنيه للشراء، و17.90 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي

كما عرضت شاشات التداول اللحظي بالبنك الأهلي الكويتي سعر اليورو أمام نظيره الجنيه، عند مستوى 17.61 جنيه للشراء، و17.90 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

فيما جاءت مستويات سعر شراء وبيع صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه عند 17.59 جنيه للشراء، و17.92 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.