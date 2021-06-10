سعر اليورو اليوم يفقد 3 قروش بنهاية التعاملات أمام الجنيه

شهد سعر اليورو اليوم الخميس الموافق 10-6-2021، موجة من التراجع فى ختام التعاملات اليومية والأسبوعية مقابل الجنيه المصري داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الأجنبية والمحلية العاملة في السوق المصرفية المصرية ، وشركات الصرافة، فيما ارتفع متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، أمس، إلى مستوى 18.98 جنيه للشراء و19.11 للبيع أمس، وفقًا الموقع الإلكتروني للبنك المركزي بحسب مسح بوابة «المال» الإلكترونية الذي تقدمه بشكل يومي؛ خدمة لقرائها، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر اليورو في بنك مصر

وصلت مستويات سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري إلى 18.94 جنيه للشراء، و19.11 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر مصرف حكومي في السوق المحلية من الأصول

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

أعلنت شاشات التداول اللحظية لدي“البنك الأهلي المصرى” أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول سعرى شراء وبيع اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري، عند مستوى 18.94 جنيه ، و19.11جنيه.

سعر اليورو اليوم في الصرافة

داخل شركات الصرافة التابعة لبنك مصر، سجلت مستويات سعر صرف اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري 19.13 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع،وفقًا للتحديثات الأخيرة على أسعار العملات الأجنبية.

سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي

وعلى صعيد سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري، استقر داخل شبكة فروع بنك قطر الوطني الأهلي عند 18.94 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع، وفقًا لآخِر التحديثات على العملات الأجنبية.

سعر اليورو اليوم في بنك cib

استقرت مستويات سعر صرف اليورو الأوروبي عند 19.01 جنيه للشراء، و19.21 جنيه للبيع، أمام الجنيه المصري، داخل شبكة فروع أكبر مصرف خاص من حيث الأصول؛ البنك التجاري الدولي.

أعلى مستوى لبيع اليورو في مصر

يقدم كل من بنوك التجاري التدولي والمصرف العربي الدولي أعلي سعر للعملة في السوق المحلية المصرية عند 19.07 جنيه للشراء، و19.19 للبيع، بحسب تقرير “المال” اليومي.

سعر اليورو في البنوك المصرية

تأرجحت مستويات أسعار شراء اليورو بين 19.01 و19.69 جنيه، وأسعار البيع للعملة بين 19.19، و18.74 جنيه، داخل السوق المصرفية.