سعر اليورو اليوم يصعد بشكل طفيف في البنوك

صعد سعر اليورو اليوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021، بنهاية التعاملات مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المصرفية المصرية، طبقًا للرصد اليومي الذي تقدمه منصة “المال” الإلكترونية خدمة لمتابعيها، فيما جاء متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه عند 18.156 جنيه للشراء، و18.276 للبيع داخل البنك المركزي المصري.

سعر اليورو في بنك مصر

صعد سعر صرف اليورو مقابل الجنيه داخل ثاني أكبر المصارف الحكومية في السوق بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية، عند 18.13 جنيه للشراء، و18.29 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

كما وصل شراء وبيع اليورو اليوم أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول، مقابل الجنيه المصري عند 18.13 جنيه للشراء، و18.29 جنيه للبيع.

سعر اليورو في شركات الصرافة

تعرض شركة مصر للصرافة سعر صرف اليورو أمام الجنيه في ختام التعاملات داخل شبكة فروعها عند 18.13 جنيه للشراء، و18.29 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

كما وصلت مستويات شراء وبيع العملة الأوروبية داخل السوق وصلت مستويات العملة الأوروبية أمام الجنيه المصري، إلى 18.11 جنيه للشراء، و18.30 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

كما أظهر تقرير المال وصول مستويات سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري إلى 18.15 جنيه للشراء، و18.30 جنيه للبيع، فى بنك قناة السويس.

سعر اليورو اليوم في بنك CIB

كما ارتفع اليورو بشكل طفيف بأكبر المصارف الخاصة في السوق المحلية أمام الجنيه المصري عند 18.22 جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع.