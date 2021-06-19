سعر اليورو اليوم يستقر في البنوك

واصل سعر اليورو اليوم السبت 18-6-2021 استقراره مقابل الجنيه، نتيجة لعطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، بحسب متوسط سعر اليورو اليوم في البنوك االمصرية في أغلب البنوك، وفقًا لمؤشرات شاشات التداول اللحظية لأسعار تداول العملات بالبنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة بمصر طبقًا للمسح الذي تجريه البوابة الإلكترونية لجريدة «المال» بشكل يومي على سعر اليورو من داخل شبكات فروع البنوك، حيث جاءت على النحو التالي :

سعر اليورو في بنك مصر

استقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه ببنك مصر على السعر بأول أمس ليصل إلى مستوى 18.49جنيه للشراء18.71 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

كما استقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه بالبنك الأهلى المصرى في خلال اليوم السبت عند مستوى18.49 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع،.

سعر اليورو اليوم في الصرافة

من جانب شركات الصرافة وصلت مستويات سعر صرف اليورو أمام الجنيه داخل شركة مصر للصرافة عند 18.67 جنيه للشراء، و19.82 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وعن أخر تحديثات لليورو في السوق وصلت ستويات شراء اليورو داخل البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق بلغت 18.61 جنيه للشراء، و19.02 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية سجلت أسعار شراء وبيع اليورو أمام الجنيه المصري، داخل شبكة فروعه في مصر عند مستويات 18.60 جنيه للشراء، و18.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك cib

وبأكبر بنك خاص يعمل في السوق المصرية البنك التجاري الدولي وصل سعر شراء وبيع اليورو الأوروبي مقابل الجنيه بمستوي بقيمة 19.01 جنيه للشراء، و19.21 جنيه للبيع.

أعلى مستوى لبيع اليورو في مصر

يستمر المصرف العربي الدولى في عرض السعر الأكبر لبيع لليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري في القطاع المصرفي عند مستويات 19.24 جنيه للبيع.