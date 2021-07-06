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سعر اليورو اليوم يستقر في البنوك والصرافة

سجل 18.48 جنيه للشراء، و18.70 جنيه للبيع في بنك مصر
فاطمة إمام 7:14 م, الثلاثاء, 6 يوليو 21 7:14 م, الثلاثاء, 6 يوليو 21

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استقر سعر اليورو اليوم الثلاثاء 6 يوليو 2021، مقابل الجنيه المصري بالقطاع المصرفي، في أغلب المصارف بينما اتجه في بعض البنوك للارتفاع بشكل طفيف، بحسب أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية لأسعار العملات بالمصارف الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المصرفية المصرية، طبقًا للمسح الذي تُجريه بوابة «المال» بشكل يومي على سعر اليورو مقابل الجنيه المصري.. وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر اليورو في بنك مصر

جاء سعر اليورو أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك مصر ثاني أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول، عند مستوى 18.48 جنيه للشراء، و18.70 جنيه للبيع.

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سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وصل مستويات سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم داخل شبكة البنك الأهلى المصرى أكبر المصارف الحكومية عند 18.47 جنيه للشراء، و18.70 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في شركات الصرافة

وصلت مستويات سعر اليورو داخل شركة مصر للصرافة عند 18.48 جنيه للشراء، و18.69 جنيه للبيع خلال التعاملات، وفقًا للتحديثات الأحيرة لأسعار العملات الأجنبية بشاشات التداول اللحظية.

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سعر اليورو في البنوك المصرية

في نهاية تعاملات اليوم وصلت مستويات شراء وبيع العملة الأوروبية الموحدة اليورو مقابل الجنيه المصري جاءت بين مستويات 18.47 جنيه للشراء، و18.61 جنيه للشراء.

اليورو
سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

في نهاية التعاملات ارتفعت مستويات سعر صرف اليورو أمام االجنيه المصري بنك الإسكندرية عند قيمة 18.51 جنيه للشراء، و18.72 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك cib

وبحسب آخر تحديث للعملة الأوروبية في جريدة “المال” وصلت مستويات سعر صرف اليورو مقابل االجنيه المصري بالبنك التجاري الدولي عند 18.64 جنيه للشراء، و18.74 جنيه للبيع.

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أعلى مستوى لبيع اليورو في مصر

يقدم بنك الاستثمار العربي السعر الأعلى لليورو في السوق المحلية المصرية عند مستوى 18.61 جنيه للشراء .

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بقلم فاطمة إمام

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