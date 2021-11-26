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سعر اليورو اليوم يستقر في البنوك والصرافة

داخل البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية
‫محمود الصباغ‬‎ 7:45 م, الجمعة, 26 نوفمبر 21 7:45 م, الجمعة, 26 نوفمبر 21

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استقر سعر اليورو اليوم الجمعة على نفس مستويات أمس داخل البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية في بداية التعاملات أمام نظيره الجنيه المصري، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية بحسب المسح اليومي الذي تقدمة بوابة “المال” الإلكترونية خدمة لمتابعيها، ليأتي متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه عند مستوى 17.659 جنيه للشراء، و17.771 للبيع داخل البنك المركزي المصري.

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سعر اليورو في بنك مصر

أظهر التقرير المسائي للمال وصول سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه داخل بنك مصر ثاني أكبر المصارف الحكومية في السوق المصرية عند مستوى 17.51 جنيه للشراء، و17.72 للبيع.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

من ناحية أخرى وصل سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه خلال التعاملات داخل البنك الأهلي المصري، عند مستوى 17.51 جنيه للشراء، و17.72 للبيع.

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سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

وفي ختام اليوم تستعرض شبكة مصر للصرافة سعر شراء وبيع اليورو أمام الجنيه المصري سعر اليورو أمام الجنيه مستوى 17.51 جنيه للشراء، و17.72 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي

وداخل البنك الأهلي الكويتي وصلت مستويات سعر اليورو أمام نظيره الجنيه، عند مستوى 17.58 جنيه للشراء، و17.73 للبيع.

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سعر اليورو في بنك الإسكندرية

كما أظهر تقرير المال المسائي وصول سعر شراء وبيع صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه عند 17.52 جنيه للشراء، و17.74 للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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