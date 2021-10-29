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سعر اليورو اليوم يستقر في البنوك والصرافة

نتيجة لعطلة البنوك الأسبوعية
فاطمة إمام 4:15 م, الجمعة, 29 أكتوبر 21 4:15 م, الجمعة, 29 أكتوبر 21

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استقر سعر  اليورو اليوم الجمعة 29 أكتوبر 2021، في ختام التداولات مقابل الجنيه، على نفس مستويات الخميس داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في القطاع المصرفي، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية، طبقًا للرصد اليومي الذي تقدمه منصة «المال» الإلكترونية لخدمة لمتابعيها، وجاء متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه عند 18.149 جنيه للشراء، و18.268 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.​

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سعر اليورو في بنك مصر

استقر سعر صرف اليورو أمام نظيره الجنيه المصري داخل ثاني أكبر المصارف الحكومية في السوق (بنك مصر)، عند 18.12 جنيه للشراء، و18.29 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

على نفس مستويات أمس داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر المصارف الحكومية جاء سعر الدولار أمام الجنيه عند 18.12 جنيه للشراء، و18.29 جنيه للبيع.

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سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

وتستعرض شركة مصر للصرافة سعر صرف اليورو أمام نظيره الجنيه داخل شركة مصر للصرافة، خلال نهاية التعاملات 18.12 جنيه للشراء، و18.30 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وأظهر تقرير المال وصول سعر صرف اليورو أمام الجنيه عند 18.11 جنيه للشراء، و18.29 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

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سعر اليورو في بنك قناة السويس

داخل بنك قناة السويس، جاء سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري عند 18.14 جنيه للشراء، و18.30 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك CIB

كما أظهرت مستويات سعر صرف اليورو أمام الجنيه بالبنك التجاري الدولي؛ أكبر المصارف الخاصة بالسوق المحلية، وصول السعر عند 18.16 جنيه للشراء، و18.36 جنيه.

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بقلم فاطمة إمام

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