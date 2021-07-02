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سعر اليورو اليوم يستقر في البنوك أمام الجنيه

الأهلي الكويتي يقدم أعلى سعر لشراء اليورو في السوق
فاطمه امام 5:01 م, الجمعة, 2 يوليو 21 5:01 م, الجمعة, 2 يوليو 21

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جاء  سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري، مساء اليوم الجمعة 2 يوليو 2021، داخل القطاع المصري المصرفي، على نفس المستويات المعلنة بنهاية تعاملات، الأربعاء الماضي، نتيجة لعطلة القطاع المصرفي الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، وفقاً لأحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية لأسعار العملات بالمصارف الحكومية والخاصة العاملة بالسوق المصرفية المصرية، طبقاً للمسح الذي تُجريه البوابة الإلكترونية لجريدة «المال» بشكل يومي على سعر اليورومقابل الجنيه المصري:

سعر اليورو في بنك مصر

جاءت مستويات اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر ثاني أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول، 18.55 جنيه للشراء و18.71 جنيه للبيع.

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سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

استقر سعر اليورو على نفس مستويات الأربعاء الماضي، داخل البنك الأهلى المصرى على مستوى 18.55 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في شركات الصرافة

وصلت مستويات سعر اليورو أمام نظيره المصري داخل شركة مصر للصرافة عند 18.55 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع بنهاية التعاملات.

سعر اليورو في البنوك المصرية

أظهر التقرير المسائي لجريدة المال وصولت مستويات شراء وبيع اليورو الأوروبي مقابل الجنيه بين مستويات 18.58 جنيه للشراء، و18.72 جنيه للبيع.

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اليورو
سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

بحسب آخر تحديث على أسعار العملات داخل فروع البنوك، جاءت مستويات اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري ببنك الاسكندرية عند قيمة 18.54 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع

سعر اليورو اليوم في بنك cib

كما اظهر تقرير المال وصول مستويات اليورو الأوروبي أمام نظيره المصري بالبنك التجاري الدولي لمستوى 18.59 جنيه للشراء، 18.73 جنيه للبيع.

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أعلى مستوى لبيع اليورو في مصر

يقدم البنك الأهلي الكويتي أعلى سعر لشراء اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري داخل السوق المصرفية عند مستويات 18.63

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بقلم فاطمه امام

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