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سعر اليورو اليوم يستقر داخل البنوك والصرافة

بنك الإسكندرية يعرض أقل سعر لليورو
‫محمود الصباغ‬‎ 5:37 م, الجمعة, 19 نوفمبر 21 5:37 م, الجمعة, 19 نوفمبر 21

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بينت آخر التحديثات على العملات استقرار سعر اليورو اليوم الجمعة 19-11- 2021، في نهاية التداولات، داخل عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، بحسب الرصد اليومي الذي تجريه جريدة “المال” خدمة لمتابعيها، ليأتي متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه عند مستوى 17.799 جنيه للشراء، و17.916 للبيع داخل البنك المركزي المصري.

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سعر اليورو في بنك مصر

من ناحية أخرى جاء سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه داخل بنك مصر داخل بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك، عند مستوى 17.72 جنيه للشراء، و17.92 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وأظهر التقرير المسائي للمال وصول سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري في ختام التعاملات داخل البنك الأهلي المصري، إلى 17.72 جنيه للشراء، و17.92 جنيه للبيع.

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سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

على نفس مستويات الخميس تواصل شركة مصر للصرافة عرض سعر شراء وبيع اليورو أمام الجنيه المصري في شركة مصر للصرافة، فقد جاء عند 17.72 جنيه للشراء، و17.92 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي

وأظهر اتقرير المال لأسعار العملات وصول سعر الدينار الكويتي البنك الأهلي المصري سعرها أمام نظيره الجنيه، عند مستوى 17.91 جنيه للشراء، و18.07 جنيه للبيع.

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سعر اليورو في بنك الإسكندرية

داخل بنك الإسكندرية جاء صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه عند 17.88 جنيه للشراء، و18.05 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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