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سعر اليورو اليوم يستقر بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

مستقرا داخل القطاع المصرفي نتيجة العطلة الرسمية
فاطمه امام 2:16 م, السبت, 12 يونيو 21 2:16 م, السبت, 12 يونيو 21

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يواصل سعر اليورو اليوم السبت الموافق 12-6-2021، على مستويات الخميس الماضي، نتيجة لعطلة البنوك الأسبوعية، بعد أن شهدت أمس موجة من التراجع مقابل الجنيه المصري داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الأجنبية والمحلية العاملة في السوق المصرفية المصرية، وشركات الصرافة، كما أنهى سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، عند متوسط سعري 18.98 جنيه للشراء و19.11 للبيع أمس، وفقًا لاخر تحديث بالبنك المركزي المصري، وبحسب تقرير بوابة “المال نيوز” جاء سعر اليورو عند مستوى:

سعر اليورو في بنك مصر

أنهت مستويات شراء وبيع اليورو على استقرار مقابل الجنيه المصري عند مستوى 18.94 جنيه للشراء، و19.11 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر مصرف حكومي في السوق المحلية من الأصول.

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سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

أظهرت شاشات التداول داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصرى سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري، عند مستوى 18.94 جنيه ، و19.11 جنيه.

سعر اليورو اليوم في الصرافة

وفيما يخص سعر صرف اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري داخل شركة مصر للصرافة جاء السعر عند 19.13 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

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سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

وعلى صعيد أسعار شراء وبيع صرف اليورو مقابل الجنيه المصري، عند 18.94 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع بفروع بنك قطر الوطني الأهلي.

اليورو

سعر اليورو اليوم في بنك cib

سجلت مستوي شراء وبيع اليورو داخل البنك التجاري الدولي عند 19.01 جنيه للشراء، و19.21 جنيه للبيع، أمام الجنيه المصري.

أعلى مستوى لبيع اليورو في مصر

يواصل بنك المصرف العربي الدولي في عرض المستوى الأكبر للعملة في السوق المحلية المصرية عند 19.07 جنيه للشراء، و19.19 للبيع.

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سعر اليورو في البنوك المصرية

وعلى نفس تداولات الخميس الماضي جاءت أسعار شراء اليورو بين 19.01 و19.69 جنيه، فيما بلغ أسعار البيع للعملة بين 19.19، و18.74 جنيه، داخل السوق المصرفية.

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بقلم فاطمه امام

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