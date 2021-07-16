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سعر اليورو اليوم يستقر بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

مستقرا بنهاية التعاملات
فاطمة إمام 6:25 م, الجمعة, 16 يوليو 21 6:25 م, الجمعة, 16 يوليو 21

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استقر  سعر اليورو اليوم، الجمعة 16 يوليو 2021، بعدد من البنوك الحكومية والخاصة، وفقًا لأحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية أسعار العملات بالمصارف المحلية والأجنبية، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المصرفية المصرية، بحسب المسح الذي تُعده المنصة الإلكترونية لجريدة «المال» بشكل يومي على سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، ليصل متوسط السعر عند 18.46 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجلت مستويات سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري داخل بنك مصر عند 18.47 جنيه للشراء، و18.62 جنيه للبيع، بحسب أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية.

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سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

استقرت مستويات اليورو الأوروبي مقابل نظيره المصري عند 18.47 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع، بحسب أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر اليورو اليوم في شركات الصرافة

جاءت مستويات اليورو داخل شركة مصر للصرافة في نهاية التعاملات عند 18.46 جنيه للشراء، و18.61 جنيه للبيع خلال التعاملات الصباحية مقابل الجنيه المصري بشركات الصرافة.

سعر اليورو في البنوك المصرية

ووفقاً لآخر تحديث للعملة الأوروبية في السوق المحلية المصرية وصل سعر شراء وبيع اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري إلى مستويات 18.43 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.

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سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وجاءت مستويات اليورو الأوروبي ببنك الإسكندرية على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري عند 18.38 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع، كما أظهرت أحدث مؤشرات التداول اللحظية

سعر اليورو اليوم في بنك cib

أظهرت شاشات تداول البنك التجاري جاءت أسعار اليورو الأوروبي مقابل الجنيه عند مستوى 18.45 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.

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أعلى مستوى لبيع اليورو في مصر

وعلى صعيد أعلى سعر لليورو الأوروبي مقابل نظيره الجنيه المصري داخل السوق المصرفية يقدم بنك الاستثمار العربي عند مستويات 18.53 و18.69 جنيه كأعلى سعر له داخل السوق.

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بقلم فاطمة إمام

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