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سعر اليورو اليوم يستقر بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

مستقراً داخل البنوك الحكومية
فاطمة إمام 5:50 م, الأربعاء, 7 يوليو 21 5:50 م, الأربعاء, 7 يوليو 21

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استقر سعر اليورو اليوم الأربعاء الموافق 7 يوليو 2021، أمام نظيره الجنيه المصري بالقطاع المصرفي، وفقاً لأحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية لأسعار العملات بالمصارف الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المصرفية المصرية، طبقًا للمسح الذي تُجريه البوابة الإلكترونية لجريدة «المال» بشكل يومي على سعر اليورو مقابل الجنيه المصري. وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر اليورو في بنك مصر

أظهرت مؤشرات شاشات التداول اللحظية، وصول سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك مصر من حيث الأصول، إلى مستوى 18.44 جنيه للشراء، و18.61 جنيه للبيع.

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سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وفي نهاية التعاملات يقدم البنك الأهلى المصرى أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول، سعر اليورو أمام الجنيه عند مستوى 18.43 جنيه للشراء، و18.61 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في شركات الصرافة

جاء سعر اليورو اليوم بشركة مصر للصرافة سعر صرف اليورو 18.43 جنيه للشراء، و18.61 جنيه للبيع خلال التعاملات، وفقًا للتحديثات الأحيرة لأسعار العملات الأجنبية بشاشات التداول اللحظية.

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سعر اليورو في البنوك المصرية

وعلى صعيد مستويات شراء وبيع اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري جاءت بين مستويات 18.43 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للشراء.

اليورو
سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

جاءت مستويات شراء وبيع العملة الأوروبية داخل بنك الإسكندرية بشبكة فروع بنك الإسكندرية لمستوى 18.44 جنيه للشراء، و18.61 جنيه للبيع، وفقًا التقرير الصباحي لجريدة المال.

سعر اليورو اليوم في بنك cib

وفي نهاية التعاملات أظهرت مستويات العملة الأوروبية داخل البنك التجاري الدولي لمستويات عند 18.48 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.

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أعلى مستوى لبيع اليورو في مصر

مقابل الجنيه المصري وصلت مستويات اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري داخل السوق المصرفية عند مستويات 18.61 و18.77 جنيه، داخل بنك الاستثمار العربي.

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بقلم فاطمة إمام

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